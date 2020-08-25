Протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи

Протоиерея Димитрия Смирнова отправили в отставку с поста председателя комиссии Русской православной церкви по делам семьми. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Смирнов сам подал прошение об отставке. Председателем комиссии назначили священника, клирика Москвы Феодора Лукьянова.

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия» и сравнивал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, с «бесплатными проститутками».

Сегодня Священный Синод также освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, который стал первым уроженцем Беларуси на посту главы БПЦ.