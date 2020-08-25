Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 91 от 24 августа 2020

Читать номер

Протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи

Общество230

230
 

Протоиерея Димитрия Смирнова отправили в отставку с поста председателя комиссии Русской православной церкви по делам семьми. Об этом сообщается на сайте РПЦ. 

Смирнов сам подал прошение об отставке. Председателем комиссии назначили священника, клирика Москвы Феодора Лукьянова.

Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия» и сравнивал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, с «бесплатными проститутками».

Сегодня Священный Синод также освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, который стал первым уроженцем Беларуси на посту главы БПЦ. 

Теги:
em, рпц, смирнов дмитрий

Курс евро превысил 89 рублей впервые с конца марта

Экономика1 183

1 1832
 

Курс евро на Мосбирже превысил 89 рублей. Интерфакс отмечает, что это произошло впервые с 30 марта. 

Доллар тоже дорожает по отношению к российской валюте. На 19:02 он стоил 75,38 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА», связывают сегодняшнее ослабление рубля с негативной динамики мировых рынков и увеличении политических рисков вокруг России. По их мнению, происходящее также связано со снижением спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат в августе.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
em, евро, доллар, рубль
Больше интересного в вашей ленте
Их не смущает разница в возрасте. Взгляните на спортсменок, которые значительно младше своих спутников
Вы будете видеть меньше такого
Не понимаю людей которые покупают Ниву - Показываю рамный Японский джип аналогичной цены
Вы будете видеть меньше такого
В МГУ назвали средний балл ЕГЭ у абитуриентов
Вы будете видеть меньше такого
Не выбрасывайте стеклянные бутылки! Показываю что можно с ними сделать!
Вы будете видеть меньше такого
Lada готова выпустить новый "внедорожник" за 1 миллион – на рынке он может произвести фурор
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит особняк за 300 млн рублей знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева
Вы будете видеть меньше такого
Ошибется половина! Четыре варианта разворота, но какой правильный?
Вы будете видеть меньше такого
Три вида старости. Что выбрать? Часть первая - старушки
Вы будете видеть меньше такого
Официантка плакала и молила отпустить ее — грустная история с добрым концом
Вы будете видеть меньше такого
Увидел, как сосед применяет старую кастрюлю на даче, взял себе на заметку.
Вы будете видеть меньше такого
Должен ли гражданин везде носить с собой паспорт?
Вы будете видеть меньше такого
10 российских знаменитостей, похожих на персонажей сериала "Великолепный век"
Вы будете видеть меньше такого
Старый стеллаж в кухонный «островок»: простая переделка советской мебели
Вы будете видеть меньше такого
Не выбрасывайте обрезки пеноплекса, есть классная идея их использования
Вы будете видеть меньше такого
Заброшенный советский отель за миллионы, который не могут достроить уже 30 лет
Вы будете видеть меньше такого
Как молоды мы были вместе с ними: как поживают любимые актеры из сериала «Дикий ангел»
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Проверьте уровень своего логического мышления, ответив на 10 вопросов
Вы будете видеть меньше такого
Чем заняться на пенсии? Рукоделие - самое оно. Так считает Ирина Рожнёва
Вы будете видеть меньше такого
Новый отель “Софи” в Плесе построен по канонам русской усадьбы
Вы будете видеть меньше такого
Посмотрел, что творится на пляжах Сочи. Показываю, что я там увидел
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera