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Навальный в коме после отравления. Мировые лидеры призывают Россию провести расследование, СК молчит. Онлайн
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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности главы комиссии РПЦ по делам семьи
Протоиерея Димитрия Смирнова отправили в отставку с поста председателя комиссии Русской православной церкви по делам семьми. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Смирнов сам подал прошение об отставке. Председателем комиссии назначили священника, клирика Москвы Феодора Лукьянова.
Протоиерей известен своими скандальными высказываниями. В частности, он говорил, что женщины глупее мужчин, резко критиковал законопроект «О профилактике домашнего насилия» и сравнивал женщин, живущих в гражданском браке с партнером, с «бесплатными проститутками».
Сегодня Священный Синод также освободил от должности экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла. На его место назначили епископа Борисовского и Марьингорского Вениамина, который стал первым уроженцем Беларуси на посту главы БПЦ.
Теги:em, рпц, смирнов дмитрий
Курс евро превысил 89 рублей впервые с конца марта
Курс евро на Мосбирже превысил 89 рублей. Интерфакс отмечает, что это произошло впервые с 30 марта.
Доллар тоже дорожает по отношению к российской валюте. На 19:02 он стоил 75,38 рубля.
Эксперты «Интерфакс-ЦЭА», связывают сегодняшнее ослабление рубля с негативной динамики мировых рынков и увеличении политических рисков вокруг России. По их мнению, происходящее также связано со снижением спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат в августе.
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