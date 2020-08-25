Курс евро превысил 89 рублей впервые с конца марта

Мосгорсуд продлил арест совладельцу группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 30 ноября 2020 года. Они обвиняются в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), хищениях и растратах (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК).

Необходимость дальнейшего содержания Магомедовых под стражей следователь в суде среди прочего мотивировала оперативной справкой ФСБ, гласящей, что находясь на свободе братья могут скрыться на территории Беларуси, а далее выехать за пределы союзного государства. Однако документов, подтверждающих такие планы обвиняемых, ни следователь, ни прокурор не привели. В ответ на просьбу Зиявудина Магомедова представить доказательства сторона обвинения промолчала.

«Ваша честь, как можно такое приносить в суд? — обратился Зиявудин Магомедов к судье Дмитрию Гордееву, — Пусть тогда подтверждают мою связь с этими 32 россиянами, задержанными в Беларуси (членами ЧВК «Вагнер» — ред.), или с нашими арестованными журналистами в Минске. Как я могу, находясь в СИЗО "Лефортово", сбежать на территорию Беларуси?».

Ранее следствие неоднократно указывало местом, где бы могли скрыться обвиняемые, исключительно заграницу, не упоминая о странах СНГ. При этом все загранпаспорта Магомедовых были изъяты следствием еще в 2018 году. Магомед Магомедов в свою очередь заметил, что они с братом находятся под стражей уже 2,5 года и каждый раз суд продлевает им арест без какой либо проверки обстоятельств и игнорируя доводы защиты.

Напомним, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова задержали в марте 2018 года. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Зиявудин Магомедов в начале весны заразился в тюрьме коронавирусом. Всего по делу проходят 17 человек, некоторых из них объявили в международный розыск.