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№ 91 от 24 августа 2020

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Курс евро превысил 89 рублей впервые с конца марта

Экономика26

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Курс евро на Мосбирже превысил 89 рублей. Интерфакс отмечает, что это произошло впервые с 30 марта. 

Доллар тоже дорожает по отношению к российской валюте. На 19:02 он стоил 75,38 рубля.

Эксперты «Интерфакс-ЦЭА», связывают сегодняшнее ослабление рубля с негативной динамики мировых рынков и увеличении политических рисков вокруг России. По их мнению, происходящее также связано со снижением спроса на рублевую ликвидность после завершения основных налоговых выплат в августе.

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Теги:
em, евро, доллар, рубль

Мосгорсуд продлил арест братьям Магомедовым. ФСБ считает, что они могут скрыться в Беларуси

Общество253

Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации

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Мосгорсуд продлил арест совладельцу группы компаний «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову до 30 ноября 2020 года. Они обвиняются в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), хищениях и растратах (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК).

Необходимость дальнейшего содержания Магомедовых под стражей следователь в суде среди прочего мотивировала оперативной справкой ФСБ, гласящей, что находясь на свободе братья могут скрыться на территории Беларуси, а далее выехать за пределы союзного государства. Однако документов, подтверждающих такие планы обвиняемых, ни следователь, ни прокурор не привели. В ответ на просьбу Зиявудина Магомедова представить доказательства сторона обвинения промолчала.

«Ваша честь, как можно такое приносить в суд? — обратился Зиявудин Магомедов к судье Дмитрию Гордееву, — Пусть тогда подтверждают мою связь с этими 32 россиянами, задержанными в Беларуси (членами ЧВК «Вагнер» — ред.), или с нашими арестованными журналистами в Минске. Как я могу, находясь в СИЗО "Лефортово", сбежать на территорию Беларуси?».

Ранее следствие неоднократно указывало местом, где бы могли скрыться обвиняемые, исключительно заграницу, не упоминая о странах СНГ. При этом все загранпаспорта Магомедовых были изъяты следствием еще в 2018 году. Магомед Магомедов в свою очередь заметил, что они с братом находятся под стражей уже 2,5 года и каждый раз суд продлевает им арест без какой либо проверки обстоятельств и игнорируя доводы защиты.

Напомним, совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата экс-сенатора Магомеда Магомедова задержали в марте 2018 года. По версии следствия, Зиявудин Магомедов курировал «экономическую» деятельность ОПС, а его брат Магомед обеспечивал политическое и силовое прикрытие незаконных операций. Зиявудин Магомедов в начале весны заразился в тюрьме коронавирусом. Всего по делу проходят 17 человек, некоторых из них объявили в международный розыск.

Теги:
sn, мосгорсуд, Зиявудин Магомедов, арест
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