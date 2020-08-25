Двоих членов Координационного совета Беларуси арестовали на 10 суток

Членов президиума Координационного совета Беларуси Сергея Дылевского и Ольгу Ковалькову арестовали на 10 суток, сообщает «Еврорадио».

Фото: «Радио Свобода»

Лидера стачкома Минского тракторного завода Дылевского и доверенное лицо Светланы Тихановской Ковалькову обвинили в организации несанкционированных акций (ст. 23.34 КоАП РБ). До решения суда они находились в изоляторе на улице Окрестина в Минске.

Отметим, что накануне Следственный комитет Беларуси вызвал на допрос членов Координационного совета Павла Латушко, Максима Знака, Лилию Власову и Светлану Алексиевич (лауреата Нобелевской премии по литературе — ред.). Они проходят свидетелями по уголовному делу о создании КС.

Координационный совет по трансферу власти был создан по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Члены совета подчеркнули, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны. Они напомнили, что народ Беларуси утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки, а ряд иностранных государств не признал результаты выборов. При этом Александр Лукашенко назвал создание Координационного совета «попыткой захвата власти».