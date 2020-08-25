Журналист Сафронов отказался давать показания до уточнения сути предъявленных ему обвинений 

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов, который проходит по делу о госизмене, отказался давать показания до уточнения сути предъявленных ему обвинений. Об этом Интерфаксу рассказал его адвокат из «Команды 29» Иван Павлов.

«Чабан (следователь, который ведет дело Сафронова — ред.) настаивает на том, чтобы сначала Иван дал показания, а уже потом обвинение будет конкретизировано», — рассказал защитник.

Сафронов и раньше просил следствие объяснить, в чем конкретно его обвиняют, однако правоохранители до сих пор не дали ответ на этот вопрос. Экс-журналисту и советнику «Роскосмоса» до этого предлагали пойти на сделку со следствием, но он отказался.

Вскоре, по словам Павлова, Сафронова отправят на психолого-психиатрической экспертизу. По данным источника ТАСС, ее будут проводить специалисты института имени В. П. Сербского.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля, сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Сафронов свою вину не признает.