В Крыму проверят все детдома из-за скандала с истощенным ребенком

Сотрудники аппарата Уполномоченного при президенте России по правам ребенка и врачи детской московской больницы им. Башляевой проведут проверку всех крымских детдомов и интернатов на предмет соблюдения прав их воспитанников. Об этом заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Поводом для проведения проверок стали сообщения об истощенном двухлетнем подопечном симферопольского детдома «Елочка».

«Мы приняли решение направить в ДДИ Крыма специалистов аппарата и врачей московской городской больницы, чтобы на месте во всем разобраться, посмотреть, насколько соблюдены права воспитанников домов-интернатов <...> по согласованию с опекуном двухлетнего ребенка, будет оценено его состояние здоровья и даны рекомендации по дальнейшему лечению», — отметила Кузнецова.

Как заявила «Новой газете» приемная мать двухлетнего мальчика Ольга Крамная, из-за пандемии коронавируса опекунство в Симферополе оформляли удаленно, а после выписки ребенка из детдома его пришлось экстренно госпитализировать в Луговскую больницу.

«Он был в критическом состоянии. Вес— 6 кг, рост — 74 сантиметра. Ребенок не сидит, не ходит, не ест самостоятельно, не говорит. У малыша деформирован череп от того, что его не переворачивали, как положено», — рассказала приемная мама.

По мнению Ольги Крамной, малыша «намерено готовили к паллиативной жизни».

В администрации детдома, где на 90 воспитанников приходится более 270 сотрудников, отрицают обвинения, утверждая, что мальчик получал всю необходимую медицинскую помощь и уход. В Минздраве Крыма также настаивают на том, что в доме ребенка «Елочка» созданы все условия для реабилитации детей-сирот. «В деятельности «Елочки» никогда не было инцидентов, связанных с плохим уходом за детьми, жестоким обращением или проблемами с питанием. Вместе с тем, по данным фактам будет проведена служебная проверка», — уточнили «Новой» в пресс-службе министерства.

Крымская прокуратура и СКР, в свою очередь, также инициировали процессуальную проверку учреждения. Правоохранители намерены изучить процедуру усыновления ребенка и дать оценку действиям должностных лиц социального учреждения и органов опеки.

Александр Дремлюгин