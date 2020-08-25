Семь фигурантов дела об отравлении «Боярышником» в Иркутске получили от семи до девяти лет колонии

Ленинский районный суд Иркутска приговорил семерых фигурантов дела о массовом отравлении «Боярышником» к срокам от семи до девяти лет колонии общего режима, об этом сообщается на сайте суда.

Пять выходцев из Азербайджана и двух жительниц Иркутской области признали виновными по статье ч.3 ст. 238 УК РФ — производство, хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти двух и более человек.

Суд уточнил Интерфаксу, что максимальный срок в девять лет колонии получили таксист Сулейман Рустамов и предприниматель Рахман Мехдиев. Юлия Мелентьева, которая работала продавщицей в магазине и продала бутылки с «Боярышником», получила 8,5 лет колонии, Сеймур Алиев — 8 лет колонии, Заур Абилов и Светлана Красноярова — по 7,5 лет, Анар Бабаев — 7 лет колонии.

Отмечается, что в ходе рассмотрения дела было допрошено более 60 потерпевших и более 150 свидетелей, исследовано 107 томов уголовного дела. Всего было проведено 148 судебных заседаний. Приговор оглашался в течение пяти дней.

Напомним, в конце декабря 2016 года в Иркутске в результате массового отравления «Боярышником» 123 человека отравились, погибли 76 человек. Отравление вызвал опасный для жизни человека метиловый спирт, который содержался в жидкости, хотя на упаковке в составе был указан этиловый спирт.

Рассмотрение дела началось в октябре 2018 года. Один из обвиняемых — предприниматель Мехдиев — находился под стражей, остальные — под подпиской о невыезде и под домашним арестом. Согласно материалам дела, Мехдиев купил у таксиста Рустамова метиловый спирт, разлил его в 870 бутылок с этикеткой «Боярышник» и отдал на продажу в свой павильон. Почти все бутылки были проданы с 13 по 17 декабря.

Помимо этого, еще двое фигурантов дела Алиев и Бабаев также купили у таксиста метанол, разлили и продали администратору магазина Абилову, где продажу осуществляла Красноярова.

После массового отравления в Иркутске продажу жидкостей с содержанием спирта выше 25% запретили.