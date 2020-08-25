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№ 91 от 24 августа 2020

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МВД: участники движения АУЕ могут стать «боевой единицей» для проведения массовых беспорядков

Общество228

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Участники запрещенного и признанного экстремистским движения АУЕ представляют угрозу, так как могут устраивать массовые беспорядки в стране. Об этом ТАСС заявил врио замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Сергей Кравчук.

«Именно такие группы (типа движения АУЕ) могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления», — уверен Кравчук.

По его словам, приоритетной задачей является борьба со взрослыми лидерами криминальных сообществ, однако министерство проводит и профилактические мероприятия для подростков, чтобы «нейтрализовать попытки» вовлечения их в деструктивную и экстремистскую деятельность.

АУЕ — молодежная субкультура, название которой переводится как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Представители этой субкультуры пропагандируют воровские и тюремные понятия криминальной среды, требуют соблюдения «воровского кодекса», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. Понятие АУЕ встречается как и обозначение воровского братства внутри колоний.

17 августа Верховный суд России признал АУЕ экстремистской организацией и запретил ее на территории России. Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей. 

Теги:
митинги, мвд, ауе
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