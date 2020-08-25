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№ 91 от 24 августа 2020

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Суд отклонил иск сотрудника ФБК Шаведдинова к Yota на 1 млн рублей. У него не было связи в день, когда его забрали в армию

Общество312

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Тверской районный суд Москвы отклонил иск сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова к оператору Yota, сообщает «МБХ медиа». Шаведдинов требовал возместить ему миллион рублей за неоказание услуг связи в тот день, когда его забирали в армию.

Защита настаивала, что в результате действий оператора Шаведдинов не смог получить юридическую помощь вовремя, так как его телефон был недоступен: при звонке на сотовый автоответчик сообщал, что «обслуживание абонента временно приостановлено».

Во время заседания суд отказал в ходатайствах защиты: она хотела получить документы об оперативно-розыскных мероприятиях, которые могли быть у Yota, и вызвать свидетелей.

Юрист ФБК Владлен Лось отметил, что оператор связи не понес ответственности за прекращение услуг, не дал никаких объяснений по этому поводу и не явился на заседание второй раз подряд. Представители ФБК заявили, что будут обжаловать решение суда.

Напомним, в конце декабря 2019 года у Руслана Шаведдинова прошел обыск, после которого его увезли на допрос, и тот перестал выходить на связь. На следующий день стало известно, что сотрудника ФБК сначала увезли из Москвы в неизвестном направлении, а потом отправили проходить срочную службу на Новую Землю в Архангельской области, хотя суд не успел рассмотреть его заявление об отсрочке. В феврале Мещанский районный суд Москвы признал законными действия военного комиссариата, призвавшего Шаведдинова в армию.

Издание The Insider выяснило, что оператор Yota установил особый режим для мобильного номера Шаведдинова: к номеру сотрудника ФБК была прикреплена плашка с пометкой «о всех действиях по номеру сообщать в PR». По словам источника The Insider в Yota, такую отметку он видит впервые.

Теги:
ng , шаведдинов, фбк
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