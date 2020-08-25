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№ 91 от 24 августа 2020

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Верховный суд Башкирии отменил арест защитника Куштау и отправил его дело на пересмотр

Общество7

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Верховный суд Башкирии отменил арест защитника шихана Куштау Фаиля Алчинова и отправил его дело на пересмотр. Об этом «Урал. МБХ медиа» рассказал депутат Курултая Дмитрий Чувилин.

«Правонарушений он не совершал и не может быть привлечен к ответственности. Дело я считаю политически мотивированным преследованием за экологическую защиту шихана Куштау», — уверен депутат.

Ранее Ишимбайский городской суд арестовал Алчинова на 10 суток: его признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Всего в ходе протестных акций против разработки известнякового месторождения у подножия шихана Куштау силовики задержали более 70 человек, на многих их них составили протоколы о самоуправстве (ст. 19.1 КоАП) и о неповиновении полицейским (19.3 КоАП). Некоторые экоактивисты получили штрафы и административные аресты.

Шихан Куштау является священным местом для башкир, с ним связаны легенды и предания. В начале августа у его подножия «Башкирская содовая компания» начала разрабатывать известняковое месторождение и планировала срыть гору. После массовых протестов местных жителей глава республики Радий Хабиров приостановил работы и попросил Минприроды признать шихан Куштау особо охраняемой территорией.

Теги:
sn, башкирия, куштау, шиханы
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