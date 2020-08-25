Координатора штаба Навального в Хабаровске задержали на выходе из спецприемника после ареста

ОБНОВЛЕНО 13:05 На Алексея Ворсина составили два протокола — об участии в несогласованном митинге (часть 5 статьи 20.2 КоАП) и в акции, повлекшей помехи в движении транспорта и пешеходов (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП), сообщают «МБХ медиа».

Координатора штаба Навального в Хабаровске Алексея Ворсина задержали на выходе из спецприемника, сообщают «МБХ медиа» со ссылкой на доверенное лицо Ворсина Михаила Алексеева. Ворсин отбывал 10 суток административного ареста.

По словам Алексеева, главу штаба Навального доставили в ОВД, на него составляют протокол из-за митинга 15 августа в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Статья пока неизвестна.

Отметим, 15 августа Ворсина задержали на очередном митинге в поддержку Фургала. На него составили протокол и оставили в полиции до суда. 17 августа суд арестовал главу штаба Навального в Хабаровске на 10 суток. Его признали виновным в нарушении по статье об участии в несогласованной акции, повлекшей помехи в движении транспорта и пешеходов (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП). Претензии силовиков вызвало то, что активист во время акции 28 июля скандировал в громкоговоритель «про зарплаты депутатов».

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Напомним, в Хабаровске 22 августа уже седьмую субботу подряд вновь прошли шествия и митинги в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, арестованного 9 июля по делу об организации убийств в середине 2000-ых. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.

Фургал сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Президент России Владимир Путин снял его с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.