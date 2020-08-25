В Москве перестали ходить троллейбусы. Остался только один маршрут

С 25 августа в Москве прекратилось движение троллейбусов по последним шести регулярным маршрутам, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУП «Мосгортранс». Позже, по сообщению предприятия, будет запущен лишь один маршрут с ретротроллейбусами.

«По троллейбусным маршрутам поехали электробусы. Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперед. Будущее за инновационным электрическим транспортом», — заявил генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов. Отметим, сейчас в Москве 36 электробусных маршрутов. По маршруту м4 будут запущены электробусы, по остальным маршрутам, названным т28, т59, т60, т64, т72, — автобусы.

По словам Антонова, один троллейбусный маршрут все же останется в Москве — он свяжет Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу.

Напомним, фонд «Городские проекты» выступал против отмены троллебусов в Москве, отмечал их экологичность и удобство, а также говорил о недостатках автобусов и новых московских электробусов: так, фонд «Городские проекты» и эксперты, опрошенные им, заявляли, что переход на такие электробусы экономически невыгоден, ведь для обслуживания одного маршрута требуется гораздо больше электробусов с зарядкой на конечных станциях, чем могло бы потребоваться с динамической зарядкой от контактной сети.

Отметим, первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1933 года. Таким образом, власти Москвы спустя 87 лет после запуска маршрута почти полностью прекратили троллейбусное движение.