Прокуратура начала проверку главы района, выступавшего против защитников шихана Куштау

Прокуратура Башкирии начала проверку в отношении главы администрации Ишимбайского района Азамата Абдрахманова, который выступал против защитников шихана Куштау. Как передает «Коммерсант-Уфа», в надзорном ведомстве будут изучать, насколько его действия соответствуют закону «О муниципальной службе».

Прокуратура инициировала проверку вскоре после митинга в Ишимбае, в ходе которого собравшиеся требовали отставки Абдрахманова. Жители района уверены, что глава района мог руководить силовиками и сотрудниками ЧОП, с применением силы разгонявших протестующих против разработки шихана Куштау. По сообщениям очевидцев, мужчина, очень похожий на Абдрахманова, собственноручно громил палаточный городок активистов и ругался матом. В результате столкновений многих активистов избили, а корреспонденту Mash разбили камеру.

Кроме того, в республиканском министерстве природопользования и экологии заинтересовались вырубкой деревьев на шихане Куштау, которую осуществляла «Башкирская содовая компания», проводя геологоразведку. Как сообщает ТАСС, ведомство уже обратилось к правоохранителям с просьбой проверить законность этих действий.

Напомним, в начале августа тысячи жителей Башкирии выступили против разработки известнякового месторождения у подножия Куштау — отдельно стоящей горы в 18 километрах от Стерлитамака. «Башкирская содовая компания» планировала срыть гору, однако после массовых протестов и столкновений с силовиками глава Башкирии Радий Хабиров приостановил работы и попросил Минприроды признать шихан Куштау особо охраняемой территорией.