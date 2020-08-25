Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Алексей Навальный в коме. Немецкие врачи подтверждают отравление. Онлайн

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 91 от 24 августа 2020

Читать номер

В России за сутки зафиксировали еще 4 696 новых случаев COVID-19

Общество93

93
 

За последние сутки на территории России зафиксировали 4 696 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 966 189.

В Москве за последние сутки выявили 681 нового заболевшего, в Петербурге прирост составил 179 случаев, в Подмосковье — 143. Самое большое с 26 июля число новых заболевших зафиксировали в Хабаровском крае (+125). По сравнению с предыдущими сутками там наблюдается резкий скачок, накануне оперштаб сообщал о 68 новых случаях в регионе.

Скончались за сутки от коронавируса 120 пациентов по всей России, из них 15 — в Петербурге, 12 — в Москве и 11 — в Свердловской области. Выздоровели за все время пандемии 779 747 пациентов, из них 6 652 — за последние сутки.

Коэффициент распространения COVID-19 за сутки снизился до единицы. В Москве показатель равен 0,94, это минимум с 19 июля, отмечает ТАСС.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
россия, коронавирус, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera