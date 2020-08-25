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№ 91 от 24 августа 2020

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В Парагвае Роналдиньо и его брата отпустили из-под домашнего ареста. Их задержали в марте из-за поддельных паспортов

Общество7

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Суд в Парагвае освободил из-под домашнего ареста экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиса. Об этом пишет ABC Color. 

Роналдиньо и его брата задержали 5 марта по подозрению в использовании поддельных паспортов при пересечении границы. По решению суда экс-футболист должен выплатить 90 тысяч долларов, а Роберто де Ассис — 110 тысяч. Эти деньги решили направить на борьбу с коронавирусом в Парагвае.

Теперь они могут вернуться в Бразилию. Однако Роберто де Ассису необходимо отмечаться в судебном органе страны каждые четыре месяца, Роналдиньо же достаточно выплатить штраф. 

У экс-футболиста и его брата изъяли бразильские паспорта в ноябре 2018 года. Это было сделано из-за неупаты ими налогов, а также штрафа за незаконное строительство объекта в Порту-Алегри. У Роналдиньо также есть испанское гражданство. 

Теги:
домашний арест, парагвай, em

В отношении красноярского бизнесмена Быкова возбуждено еще одно уголовное дело о заказном убийстве

Общество248

248
 

В отношении бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова возбуждено еще одно уголовное дело об организации убийства 16-летней давности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ — руководство преступным сообществом. По версии следствия, Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США; после убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

Напомним, в июле Следственный комитет также предъявил Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. По версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде региона сплотил вокруг себя организованные преступные группы.

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Быкову, в частности, приписывали объединение группировок Вилора Струганова и Владимира Татаренкова. В 2002 году за подготовку покушения на Струганова, известного как «Паша Цветомузыка» и контролировавшего в 1990-х рынки и АЗС Красноярска, Быкова на основании его показаний приговаривали к условному сроку (спустя несколько лет судимость сняли); Татаренков также давал показания против Быкова.

Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год. В 1990-х он открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе, с 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров завода.

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Теги:
ng , красноярск, быков
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