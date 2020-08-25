В Парагвае Роналдиньо и его брата отпустили из-под домашнего ареста. Их задержали в марте из-за поддельных паспортов

Суд в Парагвае освободил из-под домашнего ареста экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо и его брата Роберто де Ассиса. Об этом пишет ABC Color.

Роналдиньо и его брата задержали 5 марта по подозрению в использовании поддельных паспортов при пересечении границы. По решению суда экс-футболист должен выплатить 90 тысяч долларов, а Роберто де Ассис — 110 тысяч. Эти деньги решили направить на борьбу с коронавирусом в Парагвае.

Теперь они могут вернуться в Бразилию. Однако Роберто де Ассису необходимо отмечаться в судебном органе страны каждые четыре месяца, Роналдиньо же достаточно выплатить штраф.

У экс-футболиста и его брата изъяли бразильские паспорта в ноябре 2018 года. Это было сделано из-за неупаты ими налогов, а также штрафа за незаконное строительство объекта в Порту-Алегри. У Роналдиньо также есть испанское гражданство.