В отношении красноярского бизнесмена Быкова возбуждено еще одно уголовное дело о заказном убийстве

В отношении бизнесмена из Красноярска Анатолия Быкова возбуждено еще одно уголовное дело об организации убийства 16-летней давности. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Его обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ — руководство преступным сообществом. По версии следствия, Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя города Красноярска, учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов США; после убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

Напомним, в июле Следственный комитет также предъявил Быкову обвинение в руководстве преступным сообществом. По версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде региона сплотил вокруг себя организованные преступные группы.

Быкову, в частности, приписывали объединение группировок Вилора Струганова и Владимира Татаренкова. В 2002 году за подготовку покушения на Струганова, известного как «Паша Цветомузыка» и контролировавшего в 1990-х рынки и АЗС Красноярска, Быкова на основании его показаний приговаривали к условному сроку (спустя несколько лет судимость сняли); Татаренков также давал показания против Быкова.

Быков был депутатом Законодательного собрания Красноярского края с 1997 по 2016 год. В 1990-х он открыл бизнес при Красноярском алюминиевом заводе, с 1998 по 2000 годы Быков был председателем совета директоров завода.