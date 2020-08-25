Росгвардия поблагодарила основателя «Омбудсмена полиции» Воронцова за «конструктивное взаимодействие». Он с мая находится в СИЗО

Департамент по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии выразил благодарность основателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, в Росгвардии заявили, что выражают Воронцову «признательность за сотрудничество с проектом "Омбудсмен полиции"», которое позволило «доводить до сведения общества объективную информацию о деятельности ведомства».

Копия ответа департамента Росгвардии была принята канцелярией СИЗО-4, где сейчас находится Воронцов.

Отметим, 7 мая 2020 года бывшего сотрудника Центра «Э» и создателя паблика «Омбудсмен полиции», рассказывающего о злоупотреблениях в правоохранительных органах, отправили в СИЗО. По версии следствия, Воронцов вымогал у полицейского 300 тысяч рублей за нераспространение фотографий личного характера; полицейский отказался это делать, а Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Сам Воронцов вину отрицает.

Впрочем, «Открытые медиа» сообщали, что обвинение против него строится на показаниях троих человек. Издание выяснило, что в материалах дела нет ни переписок, ни звонков, хотя вымогательство, как утверждает следствие, проходило с использованием WhatsApp и «ВКонтакте».

Помимо этого, против Воронцова возбуждено дело об изготовлении порнографических материалов группой лиц (ч. 3 ст. 242 УК). По нему был арестован также администратор паблика Игорь Худяков, но в июле его освободили. Всего на Воронцова заведено 14 уголовных дел, шесть из них — об оскорблении представителя власти по публикациям «ВКонтакте».

Напомним, 26 и 27 мая у здания московского МВД на Петровке, 38 проходили одиночные пикеты в поддержку Воронцова. Тогда полиция задержала спецкора «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Илью Азара, координатора «Открытой России» Татьяну Усманову, активиста Виктора Немытова и муниципального депутата района Проспект Вернадского Елену Филину.