TikTok подал второй иск против администрации Трампа

Китайская социальная сеть TikTok подала второй иск к администрации президента США Дональда Трампа из-за указа, который запрещает ее использование на территории страны, если она не будет продана американской компании. Сообщение опубликовано на сайте TikTok.

«Мы категорически не согласны с позицией администрации президента США о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности, и ранее уже высказывали возражения на эту тему. Пришло время действовать», — говорится в нем. В заявлении компании также отмечается, что администрация Трампа проигнорировала «обширные усилия» по устранению опасений, даже несмотря на то, что компания не согласилась с самими проблемами, о которой заявляли американские власти.

В иске, который поступил от руководителя технических программ TikTok Патрика Райана, сказано, что указ Трампа может оставить без зарплаты около 1500 сотрудников, работающих в США. По словам Райана, указ президента нарушает конституционные права сотрудников на надлежащее рассмотрение дела.

Читайте также По ком тикает TikTok. Популярный сервис стал главным порталом по выкачиванию данных пользователей

Отметим, Трамп 6 августа подписал указы о борьбе с угрозами, которые представляют приложения TikTok и китайский мессенджер WeСhat. По мнению американского президента, приложения, созданные разработчиками из Китая — компаниями ByteDance и Tencent — собирают и передают третьим лицам персональные данные американцев и угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Согласно указу Трампа, по истечении 45 дней после даты опубликования будут запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США, с компаниями ByteDance (является владельцем TikTok) и Tencent.

Ранее Bytedance также подала в суд на администрацию президента США, пытаясь оспорить намерение властей запретить работу компании.

Напомним, США заявили о возможной блокировке TikTok еще в июле 2020 года. Тогда госсекретарь Майк Помпео советовал гражданам использовать приложение с осторожностью из-за опасений, что их личная информация попадет «в руки китайских коммунистов».

Позднее о намерении заблокировать TikTok сообщил президент США Дональд Трамп. В качестве альтернативы он предложил ByteDance продать приложение американской компании, например Microsoft, однако руководство TikTok не согласилось на эти условия.