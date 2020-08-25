В Свердловской области собрали 10 тысяч подписей за возврат прямых выборов мэров в городах региона

Уральские активисты собрали 10 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения депутатами Законодательного собрания Свердловской области вопроса о возврате прямых выборов мэров в городах региона. Об этом «Новой газете» сообщил координатор екатеринбургского отделения «Открытой России» Владислав Постников.

По словам Постникова, сбор не будет остановлен: по закону «О народной инициативе», активисты могут продолжать собирать подписи до 10 сентября. Они планируют собрать еще пять тысяч подписей на случай, если часть забракует комиссия. Координатор «Открытки» отметил, что активисты и сами ведут проверку чистоты подписей.

«Народная иницатива» по возврату прямых выборов мэров уральских городов была зарегистрирована аппаратом Законодательного собрания Свердловской области в июле этого года. Инициаторами стали несколько десятков представителей самых разных политических сил: от депутатов городской думы от КПРФ до активистов «Открытой России» и штаба Навального. Пункты сбора подписей регулярно работают в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, однако сборщики также организовывали выезды в другие города региона: Серов, Каменск-Уральский, Нижнюю Туру, Ивдель, Краснотурьинск, Заречный, Новую Лялю и другие.

В Свердловской области прямые выборы мэров были отменены в июне 2018 года, когда Законодательное собрание региона заменило всенародное голосование в Нижнем Тагиле на назначение главы города по конкурсу. В апреле того же года выборы были отменены в Екатеринбурге: здесь это событие привело к массовым протестам и демонстративному сложению полномочий занимавшим тогда пост мэра Евгением Ройзманом, не согласившимся с отменой выборов.

Собранные инициативной группой подписи за возврат прямых выборов мэров должны быть рассмотрены Законодательным собранием Свердловской области. Депутаты должны либо проголосовать за возврат выборов, либо отклонить «народную инициативу».