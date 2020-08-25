Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Алексей Навальный в коме. Немецкие врачи подтверждают отравление. Онлайн

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 91 от 24 августа 2020

Читать номер

Счетная палата выявила выплаты пенсий умершим на сотни миллионов рублей

Экономика25

25
 

Из-за несвоевременного предоставления гражданами сведений в Пенсионный фонд он продолжает выплачивать пенсии их умершим родственникам. Об этом говорится в отчете Счетной палаты. 

На 1 января только в двух территориальных органах фонда выплаты пенсий умершим составили более 377 миллионов рублей. Их родственники беспрепятственно снимали эти деньги со счетов. Эти переплаты можно взыскать только через суд или же если родственники умершего их возместят добровольно, отметили в Пенсионном фонде.

Помимо этого, из-за ошибок в системе персонифицированного учета некоторые граждане недополучали пенсии. Одна из причин – открытие на одного человек два и больше счетов, которые не объединялись. Также это происходит из-за присвоения одного СНИЛС нескольким гражданам. 

За 2017-2019 годы Пенсионный фонд объединил более 572 тысяч счетов, а свыше двух тысяч — разъединил. Остается в системе около 650 тысяч «двойников», что составляет 0,4% от общего количества счетов.

Теги:
пенсионный фонд, пенсии, счетная палата, em

Что произошло за ночь 25 августа. Коротко

Общество243

243
 
  • Европейский союз потребовал «незамедлительно» инициировать независимое расследование произошедшего с политиком Алексеем Навальным. «Евросоюз решительно осуждает то, что похоже на покушение на жизнь Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Ранее врачи клиники Шарите подтвердили, что Навальный был отравлен.
  • Члена Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет. Ранее туда были вызваны члены КС оппозиции Павел Латушко, Максим Знак и Лилия Власова. Задержанную ОМОНом соратницу Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову отправили в изолятор на улице Окрестина. Там же находится задержанный член стачкома Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович. Где находится ранее задержанные член совета оппозиции Сергей Дылевский и представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского — до сих пор неизвестно.
  • Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской, чтобы «обсудить ситуацию в Беларуси и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране». Ранее Биган заявлял, что посетит и Россию, в МИДе России подтвердили, что встреча запланирована на 25-26 августа.
  • Владельцы TikTok подали второй иск к администрации президента США, чтобы оспорить решение властей запретить работу приложения на американской территории. В компании заявили, что «категорически не согласны с позицией администрации о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности». Ранее администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР.
  • Счетная палата выявила нарушения в выплате пенсий. Некоторые россияне могли недополучить пенсии из-за того, что на них было открыто несколько пенсионных счетов, которые потом не объединялись. Палата также обнаружила выплаты пенсий «мертвым душам» из-за несвоевременного поступления сведений о смерти человека, родственники которого впоследствии снимали средства с банковского счета. 
  • В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4753. Суточное число смертей от коронавируса в Москве держится в пределах от 10 до 14 уже месяц.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
коронавирус, беларусь, навальный, ng
Больше интересного в вашей ленте
Вдохновились обнаженной Ратаковски: топ голых фото звезд
Вы будете видеть меньше такого
«Единая Россия» опоздала с честными выборами
Вы будете видеть меньше такого
Доктор Мясников прокомментировал немецкий диагноз Навального
Вы будете видеть меньше такого
Мягкая отмостка вокруг дома: дешево, просто, лучше бетона
Вы будете видеть меньше такого
Нудисты наденут маски
Вы будете видеть меньше такого
Я никогда не мою холодильник, но он у меня всегда идеально чистый. Делюсь своим простым и полезным секретом
Вы будете видеть меньше такого
Ошибется половина! Четыре варианта разворота, но какой правильный?
Вы будете видеть меньше такого
Их не смущает разница в возрасте. Взгляните на спортсменок, которые значительно младше своих спутников
Вы будете видеть меньше такого
Математика в технике. Проверь на сколько баллов ты её знаешь. Тест.
Вы будете видеть меньше такого
Салат с рисом на зиму. Когда живешь на минималку, ты просто обязан приготовить эту заготовку на зиму.
Вы будете видеть меньше такого
Семьям с детьми до 16 лет заплатят еще по 10 000 ₽ на каждого ребенка
Вы будете видеть меньше такого
Праздник прошел незалежно от зрителей
Вы будете видеть меньше такого
Всегда менял моторное масло раз в 10000 км, пока моторист не рассказал, почему это неправильно
Вы будете видеть меньше такого
«Навечно»: старший красавец-сын Зинедина Зидана объявил о помолвке
Вы будете видеть меньше такого
Новые подробности по трансферу Элише Овусу в "СПАРТАК".
Вы будете видеть меньше такого
Моя июльская подкормка огурцов для богатого урожая в сезоне. Делюсь рецептом, которым пользуюсь каждый год
Вы будете видеть меньше такого
Нестандартное применение пластиковых крышек для мастерской
Вы будете видеть меньше такого
Украсила старый цветочный горшок так, что не узнать, показываю, что получилось
Вы будете видеть меньше такого
Новый взгляд на обычные вещи
Вы будете видеть меньше такого
Гриб, дай я тебя пну !
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera