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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Счетная палата выявила выплаты пенсий умершим на сотни миллионов рублей
Из-за несвоевременного предоставления гражданами сведений в Пенсионный фонд он продолжает выплачивать пенсии их умершим родственникам. Об этом говорится в отчете Счетной палаты.
На 1 января только в двух территориальных органах фонда выплаты пенсий умершим составили более 377 миллионов рублей. Их родственники беспрепятственно снимали эти деньги со счетов. Эти переплаты можно взыскать только через суд или же если родственники умершего их возместят добровольно, отметили в Пенсионном фонде.
Помимо этого, из-за ошибок в системе персонифицированного учета некоторые граждане недополучали пенсии. Одна из причин – открытие на одного человек два и больше счетов, которые не объединялись. Также это происходит из-за присвоения одного СНИЛС нескольким гражданам.
За 2017-2019 годы Пенсионный фонд объединил более 572 тысяч счетов, а свыше двух тысяч — разъединил. Остается в системе около 650 тысяч «двойников», что составляет 0,4% от общего количества счетов.
Теги:пенсионный фонд, пенсии, счетная палата, em
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«Новая газета»редакция
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