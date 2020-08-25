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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 25 августа. Коротко
Общество1 074
«Новая газета»редакция
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- Европейский союз потребовал «незамедлительно» инициировать независимое расследование произошедшего с политиком Алексеем Навальным. «Евросоюз решительно осуждает то, что похоже на покушение на жизнь Навального. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Ранее врачи клиники Шарите подтвердили, что Навальный был отравлен.
- Члена Координационного совета оппозиции Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет. Ранее туда были вызваны члены КС оппозиции Павел Латушко, Максим Знак и Лилия Власова. Задержанную ОМОНом соратницу Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову отправили в изолятор на улице Окрестина. Там же находится задержанный член стачкома Минского завода колесных тягачей Александр Лавринович. Где находится ранее задержанные член совета оппозиции Сергей Дылевский и представитель стачечного комитета Минского тракторного завода Сергея Дылевского — до сих пор неизвестно.
- Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган встретился в Вильнюсе со Светланой Тихановской, чтобы «обсудить ситуацию в Беларуси и то, как гражданское общество может укрепить демократию и права человека в стране». Ранее Биган заявлял, что посетит и Россию, в МИДе России подтвердили, что встреча запланирована на 25-26 августа.
- Владельцы TikTok подали второй иск к администрации президента США, чтобы оспорить решение властей запретить работу приложения на американской территории. В компании заявили, что «категорически не согласны с позицией администрации о том, что TikTok представляет собой угрозу национальной безопасности». Ранее администрация США обвинила TikTok в том, что оно может передавать данные американцев властям КНР.
- Счетная палата выявила нарушения в выплате пенсий. Некоторые россияне могли недополучить пенсии из-за того, что на них было открыто несколько пенсионных счетов, которые потом не объединялись. Палата также обнаружила выплаты пенсий «мертвым душам» из-за несвоевременного поступления сведений о смерти человека, родственники которого впоследствии снимали средства с банковского счета.
- В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4753. Суточное число смертей от коронавируса в Москве держится в пределах от 10 до 14 уже месяц.
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Теги:коронавирус, беларусь, навальный, ng
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