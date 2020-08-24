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№ 91 от 24 августа 2020

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В Тюмени элитный отель переоборудовали в обсерватор на фоне вспышки COVID-19 у вахтовиков

Общество1

Юлия БаталоваНовая газета

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В Тюмени элитный отель «Кволити-Тюмень» (входит в мировую сеть DoubleTree by Hilton) переоборудовали под обсерватор, где будут проходить карантин вахтовики компании «Газпром добыча Ямбург». Это следует из данных, опубликованных на официальном сайте госзакупок. 

На проживание рабочих-вахтовиков в данной гостинице компания «Газпром добыча Ямбург» заплатит 97 млн 389,6 тысячи рублей. Срок исполнения договора — до конца декабря 2020 года.

Стоимость самого дешевого номера в DoubleTree by Hilton Hotel Tyumen составляет 3 358 рублей, пишет «Тюмень PRO». Гостиницей владеют бывший президент Запсибкомбанка Дмитрий Горицкий («Единая Россия») и вице-спикер Тюменской облдумы Владимир Пискайкин («Справедливая Россия»).

Как сообщает «Ura.ru», в конце июля среди вахтовиков «Газпром добыча Ямбург» была зарегистрирована вспышка коронавируса. Инфекцией переболели около 250 работников «ГазЭнергоСтрой», являющегося подрядчиком добывающего предприятия. 

В конце июня вспышка COVID-10 произошла в ямальском филиале «Газпрома» «Уренгой бурение». За неделю инфекцию выявили у 90 вахтовиков. Людей расселяли в комнаты по 10—15 человек. Из-за нарушений санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание, было возбуждено уголовное дело. 

По данным регионального штаба, за последние сутки в тюменской «матрешке»  —Угре, Ямало-Ненецком автономном округе и Тюменской области —  было выявлено 185 новых случаев заражения коронавирусом (ХМАО – 76, ЯНАО – 61 и Тюменская область – 48). Месяц назад в регионе фиксировали в два раза больше случаев заражения. 

Теги:
sn, вахтовики, тюменская область, коронавирус
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