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№ 91 от 24 августа 2020

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Телеканал «Дождь» дважды за день подвергся DDoS-атакам

Общество153

153
 

Серверы телеканала «Дождь» подверглись нескольким DDoS-атакам. Как сообщает телеканал, это случилось сегодня во время выпусков новостей.

Перебои со связью журналисты заметили около четырех часов, сама атака длилась более 10 минут. Вторую зафиксировали уже вечером — в четверть девятого. Завершилась ли она на данный момент, пока что неизвестно.

Из-за этого у пользователей возникли трудности с доступом на сайт телеканала, а в офисе начались проблемы со связью через сервис Skype. В целом, за исключением этих перебоев, защитной системе удалось справиться с атаками.

Это не первая DDoS-атака, которой подвергается «Дождь». Последняя серия атак была зафиксирована в конце января. Она длилась почти две недели: у сотрудников «Дождя» плохо работал интернет в редакции и были проблемы с доступом к рабочей почте.

Теги:
sn, ddos-атака, дождь, хакеры

Глава Тувы Кара-оол сообщил о повторном заражении коронавирусом

Общество1 913

1 913
 

Уже переболевший коронавирусом глава Тувы Шолбан Кара-оол вновь заразился этой инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Земляки, оказалось, что эта зараза может быть дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19, во второй раз заболел. Но как и в первый раз я к нему с презрением отношусь», — заявил он в своем видеообращении к жителям республики.

Кара-оол предположил, что второй раз он мог заразиться коронавирусом из-за нагрузок, которые, по его словам, не дали сформироваться антителам после первого заражения. «Надо выжить!», — заключил он.

Напомним, ситуация с коронавирусом особенно обострилась в республике накануне голосования по поправкам в Конституцию. В первый раз Кара-оол заболел COVID-19 в последних числах мая. Кроме того, после этого инфекцию выявили и у 44-летнего Верховного ламы Тувы Джампела Лодая, который после заражения скончался.

Теги:
sn, пандемия, коронавирус, тува
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