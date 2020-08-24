Телеканал «Дождь» дважды за день подвергся DDoS-атакам

Серверы телеканала «Дождь» подверглись нескольким DDoS-атакам. Как сообщает телеканал, это случилось сегодня во время выпусков новостей.

Перебои со связью журналисты заметили около четырех часов, сама атака длилась более 10 минут. Вторую зафиксировали уже вечером — в четверть девятого. Завершилась ли она на данный момент, пока что неизвестно.

Из-за этого у пользователей возникли трудности с доступом на сайт телеканала, а в офисе начались проблемы со связью через сервис Skype. В целом, за исключением этих перебоев, защитной системе удалось справиться с атаками.

Это не первая DDoS-атака, которой подвергается «Дождь». Последняя серия атак была зафиксирована в конце января. Она длилась почти две недели: у сотрудников «Дождя» плохо работал интернет в редакции и были проблемы с доступом к рабочей почте.