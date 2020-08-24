Уже переболевший коронавирусом глава Тувы Шолбан Кара-оол вновь заразился этой инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Земляки, оказалось, что эта зараза может быть дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19, во второй раз заболел. Но как и в первый раз я к нему с презрением отношусь», — заявил он в своем видеообращении к жителям республики.

Кара-оол предположил, что второй раз он мог заразиться коронавирусом из-за нагрузок, которые, по его словам, не дали сформироваться антителам после первого заражения. «Надо выжить!», — заключил он.

Напомним, ситуация с коронавирусом особенно обострилась в республике накануне голосования по поправкам в Конституцию. В первый раз Кара-оол заболел COVID-19 в последних числах мая. Кроме того, после этого инфекцию выявили и у 44-летнего Верховного ламы Тувы Джампела Лодая, который после заражения скончался.