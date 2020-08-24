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№ 91 от 24 августа 2020

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Глава Тувы Кара-оол сообщил о повторном заражении коронавирусом

Общество34

34
 

Уже переболевший коронавирусом глава Тувы Шолбан Кара-оол вновь заразился этой инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Земляки, оказалось, что эта зараза может быть дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19, во второй раз заболел. Но как и в первый раз я к нему с презрением отношусь», — заявил он в своем видеообращении к жителям республики.

Кара-оол предположил, что второй раз он мог заразиться коронавирусом из-за нагрузок, которые, по его словам, не дали сформироваться антителам после первого заражения. «Надо выжить!», — заключил он.

Напомним, ситуация с коронавирусом особенно обострилась в республике накануне голосования по поправкам в Конституцию. В первый раз Кара-оол заболел COVID-19 в последних числах мая. Кроме того, после этого инфекцию выявили и у 44-летнего Верховного ламы Тувы Джампела Лодая, который после заражения скончался.

Теги:
sn, пандемия, коронавирус, тува

В заповеднике Утриш под Анапой произошел пожар

Общество66

66
 

На территории заповедника Утриш под Анапой произошел пожар, сообщили «Новой газете» очевидцы.

Пожар начался около полудня, однако сотрудники МЧС смогли прибыть на место только через несколько часов — до этого пожар пытались потушить отдыхавшие на местном пляже туристы и егери. По словам очевидцев, с горы были слышны звуки, похожие на взрывы.

Фото: Мария Сотскова/ специально для «Новой газеты»

Пожарные установили, что в заповеднике загорелась лесная подстилка на двух гектарах, вскоре площадь пожара увеличилась до 12 га. К тушению пожара привлекли около 200 пожарных, спецтехнику и два вертолета. Причины возгорания устанавливаются, полиция не исключает версию поджога. На берег также высадились казаки, по их собственным словам, они собираются тушить пожар всю ночь и сдерживать огонь. 

Фото очевидца

Как рассказал «Новой» оказавшийся на месте фотожурналист Виталий Кавтарадзе, он попытался сфотографировать руководителей тушения на берегу, однако сотрудник МЧС «пытался отнять у него телефон и выбросить его в море». Фотограф собирается подать заявление в полицию.

На территории Краснодарского края 24 августа действуют четыре лесных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске; тушении участвует 360 человек и 65 единиц техники.

Теги:
лесные пожары, анапа
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