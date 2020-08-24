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№ 91 от 24 августа 2020

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В заповеднике Утриш под Анапой произошел пожар

Общество4

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На территории заповедника Утриш под Анапой произошел пожар, сообщили «Новой газете» очевидцы.

Пожар начался около полудня, однако сотрудники МЧС смогли прибыть на место только через несколько часов — до этого пожар пытались потушить отдыхавшие на местном пляже туристы и егери. По словам очевидцев, с горы были слышны звуки, похожие на взрывы.

Фото: Мария Сотскова/ специально для «Новой газеты»

Пожарные установили, что в заповеднике загорелась лесная подстилка на двух гектарах, вскоре площадь пожара увеличилась до 12 га. К тушению пожара привлекли около 200 пожарных, спецтехнику и два вертолета. Причины возгорания устанавливаются, полиция не исключает версию поджога. На берег также высадились казаки, по их собственным словам, они собираются тушить пожар всю ночь и сдерживать огонь. 

Фото очевидца

Как рассказал «Новой» оказавшийся на месте фотожурналист Виталий Кавтарадзе, он попытался сфотографировать руководителей тушения на берегу, однако сотрудник МЧС «пытался отнять у него телефон и выбросить его в море». Фотограф собирается подать заявление в полицию.

На территории Краснодарского края 24 августа действуют четыре лесных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске; тушении участвует 360 человек и 65 единиц техники.

Теги:
лесные пожары, анапа
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