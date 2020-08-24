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№ 91 от 24 августа 2020

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Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты 

Политика5

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Республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост главы государства на следующий срок. Съезд делегатов проходил в Шарлотте (штат Северная Каролина).

Также делегаты определились и кандидатом на пост вице-президента: в случае победы Трампа эту должность может занять Майк Пенс.

Ранее со своим кандидатом определились и члены Демократической партии: на съезде, который состоялся в штате Висконсин, большинство делегатов проголосовало за бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. По данным социологического опроса в августе, за Байдена готовы проголосовать 50% американцев, а за действующего президента свой голос отдали бы 46% опрошенных.

Теги:
sn, выборы, трамп, байден

Суд в Архангельске отклонил жалобу «кандидата Шиеса» на отказ в регистрации на губернаторских выборах

Общество480

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Архангельский областной суд отклонил жалобу Олега Мандрыкина на отказ облизбиркома в регистрации на выборах. Он победил на праймериз, проведенных защитниками Шиеса. На выборы он шел при поддержке партии «Яблоко». 

Ранее облизбирком отклонил 23 из 198 поданных им подписей муниципальных депутатов и отказал в участии в губернаторских выборах. Мандрыкин настаивал: несмотря на то, что закон прямо запрещает использовать глав и работников администраций в сборе подписей, они активно вмешивались в процесс, оказывая давление на депутатов и препятствуя сбору подписей. В суде были представлены оригиналы подписных листов, однако он все равно принял решение не в пользу «кандидата Шиеса».

Напомним, выборы главы Архангельской области состоятся 11-13 сентября. Предыдущий губернатор Игорь Орлов сложил полномочия после волны протестов, связанных со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес. 

Теги:
выборы, архангельская область, кандидаты, em
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