Республиканская партия официально выдвинула Трампа кандидатом в президенты 

Республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа кандидатом на пост главы государства на следующий срок. Съезд делегатов проходил в Шарлотте (штат Северная Каролина).

Также делегаты определились и кандидатом на пост вице-президента: в случае победы Трампа эту должность может занять Майк Пенс.

Ранее со своим кандидатом определились и члены Демократической партии: на съезде, который состоялся в штате Висконсин, большинство делегатов проголосовало за бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. По данным социологического опроса в августе, за Байдена готовы проголосовать 50% американцев, а за действующего президента свой голос отдали бы 46% опрошенных.