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№ 91 от 24 августа 2020

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Суд в Архангельске отклонил жалобу «кандидата Шиеса» на отказ в регистрации на губернаторских выборах

Общество18

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

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Архангельский областной суд отклонил жалобу Олега Мандрыкина на отказ облизбиркома в регистрации на выборах. Он победил на праймериз, проведенных защитниками Шиеса. На выборы он шел при поддержке партии «Яблоко». 

Ранее облизбирком отклонил 23 из 198 поданных им подписей муниципальных депутатов и отказал в участии в губернаторских выборах. Мандрыкин настаивал: несмотря на то, что закон прямо запрещает использовать глав и работников администраций в сборе подписей, они активно вмешивались в процесс, оказывая давление на депутатов и препятствуя сбору подписей. В суде были представлены оригиналы подписных листов, однако он все равно принял решение не в пользу «кандидата Шиеса».

Напомним, выборы главы Архангельской области состоятся 11-13 сентября. Предыдущий губернатор Игорь Орлов сложил полномочия после волны протестов, связанных со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес. 

Теги:
выборы, архангельская область, кандидаты, em

Путин и Лукашенко договорились об испытаниях российской вакцины от COVID-19 в Беларуси

Общество346

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Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились, что белорусы добровольно будут участвовать в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пул Первого».

«Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — подчеркивается в сообщении.

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в стране, а также «на внешнем контуре, особенно на западном направлении». На сайте Кремля сказано, что Лукашенко «информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране».

О регистрации вакцины «Спутник V» Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Минобороны. Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард рассказал, что в страну доставят две тысячи доз российской вакцины для третьего этапа испытаний. Российской вакциной заинтересовались также в Сербии. Президент страны Александр Вучич говорил, что готов быть первым вакцинированным от коронавируса после того, как сербские специалисты подтвердят безопасность препарата. О намерении исследовать вакцину говорил и глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.

Теги:
em, коронавирус, беларусь, россия, вакцина
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