Суд в Архангельске отклонил жалобу «кандидата Шиеса» на отказ в регистрации на губернаторских выборах

Архангельский областной суд отклонил жалобу Олега Мандрыкина на отказ облизбиркома в регистрации на выборах. Он победил на праймериз, проведенных защитниками Шиеса. На выборы он шел при поддержке партии «Яблоко».

Ранее облизбирком отклонил 23 из 198 поданных им подписей муниципальных депутатов и отказал в участии в губернаторских выборах. Мандрыкин настаивал: несмотря на то, что закон прямо запрещает использовать глав и работников администраций в сборе подписей, они активно вмешивались в процесс, оказывая давление на депутатов и препятствуя сбору подписей. В суде были представлены оригиналы подписных листов, однако он все равно принял решение не в пользу «кандидата Шиеса».

Напомним, выборы главы Архангельской области состоятся 11-13 сентября. Предыдущий губернатор Игорь Орлов сложил полномочия после волны протестов, связанных со строительством полигона для московского мусора на станции Шиес.