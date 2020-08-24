Путин и Лукашенко договорились об испытаниях российской вакцины от COVID-19 в Беларуси

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого договорились, что белорусы добровольно будут участвовать в третьем этапе испытаний российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале «Пул Первого».

«Беларусь станет первой страной, куда будет поставлена данная вакцина», — подчеркивается в сообщении.

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в стране, а также «на внешнем контуре, особенно на западном направлении». На сайте Кремля сказано, что Лукашенко «информировал о предпринимаемых мерах в целях нормализации обстановки в стране».

О регистрации вакцины «Спутник V» Путин объявил 11 августа. Ее разработал центр имени Гамалеи совместно с Минобороны. Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально». Также Ассоциация организаций по клиническим исследованиям предлагала отложить регистрацию до проведения и завершения испытаний на нескольких тысячах человек.

Ранее министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард рассказал, что в страну доставят две тысячи доз российской вакцины для третьего этапа испытаний. Российской вакциной заинтересовались также в Сербии. Президент страны Александр Вучич говорил, что готов быть первым вакцинированным от коронавируса после того, как сербские специалисты подтвердят безопасность препарата. О намерении исследовать вакцину говорил и глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.