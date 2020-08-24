Башкирского общественника приговорили к девяти годам строгого режима по делу о терроризме

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Дильмухаметову вменялись публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Защита планирует обжаловать приговор.

Дильмухаметова арестовали в марте прошлого года. Дело возбудили в том числе из-за ролика, призывающего к нарушению территориальной целостности России. Он также выступал в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (признанного террористическим и запрещенного в России панисламистского движения).

Активист известен в Башкирии резкой критикой властей. В 2011 году Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».