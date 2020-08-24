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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Башкирского общественника приговорили к девяти годам строгого режима по делу о терроризме
Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Дильмухаметову вменялись публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Защита планирует обжаловать приговор.
Дильмухаметова арестовали в марте прошлого года. Дело возбудили в том числе из-за ролика, призывающего к нарушению территориальной целостности России. Он также выступал в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (признанного террористическим и запрещенного в России панисламистского движения).
Активист известен в Башкирии резкой критикой властей. В 2011 году Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Суд в Челябинске приговорил к условному сроку активиста «Другой России»
Александр Шестаковспециально для «Новой»
Ленинский районный суд Челябинска приговорил фигуранта «челябинского дела» Александра Крышку к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательном сроком в четыре года. Об этом сообщил корреспонденту «Новой газеты» источник, знакомый с результатом процесса. На сайте суда сообщается лишь о том, что вынесен обвинительный приговор.
Активисту «Другой России» вменяли участие в деятельности запрещенной организации — ч. 2 ст. 282.2 УК. Речь шла о продолжении деятельности Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России). В отличие от двух других фигурантов дела, Крышка подписал досудебное соглашение и был осужден в особом порядке.
Незарегистрированная партия «Другая Россия» считает приговор несправедливым. Несмотря на то, что Крышке дали условный срок, его все равно признали виновным. Вместе с тем он, как и остальные фигуранты, не совершал никаких действий, которые бы подпадали под статью 282 УК, отметили в «Другой России», так как НБП запрещена и прекратила деятельность в 2007 году, ее больше не существует, и ребята не могут в ней состоять. Кроме того, сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме, и там не было представлено никаких доказательств вины Крышки, считают в партии. По ее мнению, необходимо добиваться отмены 282-й статьи УК.
Сегодня тот же суд продлил арест до 13 февраля 2021 года второму фигуранту «челябинского дела» Артему Голубеву.
Челябинский суд арестовал троих активистов местного отделения «Другой России» по делу о продолжении деятельности запрещенной экстремистской организации (статья 282.2 УК) 10 июня. В поддержку фигурантов в начале месяца в более чем 20 городах России прошли акции протеста.