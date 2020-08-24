Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Сегодня, 17:00

Стрим о Лукашенко и его автомате. Гости — Халип, Азар и Болкунец

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 91 от 24 августа 2020

Читать номер

Башкирского общественника приговорили к девяти годам строгого режима по делу о терроризме

Общество2

2
 

Центральный окружной военный суд в Самаре приговорил к девяти годам колонии строгого режима общественного деятеля из Башкирии Айрата Дильмухаметова. Об этом сообщил в телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.  

Дильмухаметову вменялись публичные призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 2 ст. 280.1), финансирование и призывы к экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 и ч. 1 ст. 280), а также пропаганда терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК). Защита планирует обжаловать приговор. 

Дильмухаметова арестовали в марте прошлого года. Дело возбудили в том числе из-за ролика, призывающего к нарушению территориальной целостности России. Он также выступал в поддержку фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир» (признанного террористическим и запрещенного в России панисламистского движения).

Активист известен в Башкирии резкой критикой властей. В 2011 году Дильмухаметов получил шесть лет колонии-поселения за «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». 

Теги:
суды, активисты, приговор, em

Суд в Челябинске приговорил к условному сроку активиста «Другой России»

Общество73

Александр Шестаковспециально для «Новой»

73
 

Ленинский районный суд Челябинска приговорил фигуранта «челябинского дела» Александра Крышку к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательном сроком в четыре года. Об этом сообщил корреспонденту «Новой газеты» источник, знакомый с результатом процесса. На сайте суда сообщается лишь о том, что вынесен обвинительный приговор.

Активисту «Другой России» вменяли участие в деятельности запрещенной организации — ч. 2 ст. 282.2 УК. Речь шла о продолжении деятельности Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России). В отличие от двух других фигурантов дела, Крышка подписал досудебное соглашение и был осужден в особом порядке.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» считает приговор несправедливым. Несмотря на то, что Крышке дали условный срок, его все равно признали виновным. Вместе с тем он, как и остальные фигуранты, не совершал никаких действий, которые бы подпадали под статью 282 УК, отметили в «Другой России», так как НБП запрещена и прекратила деятельность в 2007 году, ее больше не существует, и ребята не могут в ней состоять. Кроме того, сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме, и там не было представлено никаких доказательств вины Крышки, считают в партии. По ее мнению, необходимо добиваться отмены 282-й статьи УК.

Сегодня тот же суд продлил арест до 13 февраля 2021 года второму фигуранту «челябинского дела» Артему Голубеву. 

Челябинский суд арестовал троих активистов местного отделения «Другой России» по делу о продолжении деятельности запрещенной экстремистской организации (статья 282.2 УК) 10 июня. В поддержку фигурантов в начале месяца в более чем 20 городах России прошли акции протеста.

Теги:
приговор, челябинск, em
Больше интересного в вашей ленте
К вернувшимся из Турции россиянам приходит полиция
Вы будете видеть меньше такого
Ольга Куриленко показала безупречную фигуру в купальнике
Вы будете видеть меньше такого
Ошибется половина! Четыре варианта разворота, но какой правильный?
Вы будете видеть меньше такого
Amigo – рамная и большая замена «Ниве». Тоже простая в ремонте, но без ржавчины
Вы будете видеть меньше такого
Так и не понял: бассейн на даче – мечта или драма? Показываю, как китайский бассейн изменил мою жизнь в деревне
Вы будете видеть меньше такого
Тестю не сидится на месте. Вот его супер мотоблок
Вы будете видеть меньше такого
Советы абитуриентам и их родителям: ОК, вы увидели рейтинговые списки. Что дальше?
Вы будете видеть меньше такого
Балтийск. Рынок, улицы и прогулка до Приморской бухты (часть 2).
Вы будете видеть меньше такого
Нашел гигантский гриб, который мы с трудом увезли на лошади. Показываю, как он выглядит внутри
Вы будете видеть меньше такого
Как могли выглядеть российские актрисы, если бы старели естественно, без пластики и ботокса
Вы будете видеть меньше такого
Мой подробный рецепт "Царских" котлет: выручает когда надо удивить гостей (особенно вкусные получаются)
Вы будете видеть меньше такого
"Потому что вы мне не нравитесь"
Вы будете видеть меньше такого
«Серые будни магов» — смешные комиксы про волшебников из пасмурного Питера. Интервью с авторами
Вы будете видеть меньше такого
Какой самый большой субъект Российской Федерации (опросил 7 знакомых, только 3 дали верный ответ)
Вы будете видеть меньше такого
Какие изменения в ЕГЭ нас ждут в 2021 году?
Вы будете видеть меньше такого
Дача-замок актрисы Екатерины Градовой и ее дочки Марии Мироновой
Вы будете видеть меньше такого
Лучшая в мире бабушка: 20 вещей, которые не стоит делать для внуков
Вы будете видеть меньше такого
Астролог предупреждает: гороскоп на 25 августа 2020
Вы будете видеть меньше такого
Испытано на себе. Как я ездила в Минск на «Марш новой Беларуси»
Вы будете видеть меньше такого
Московские школы 1 сентября начнут работать в стандартном очном режиме
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera