Суд в Челябинске приговорил к условному сроку активиста «Другой России»

Ленинский районный суд Челябинска приговорил фигуранта «челябинского дела» Александра Крышку к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательном сроком в четыре года. Об этом сообщил корреспонденту «Новой газеты» источник, знакомый с результатом процесса. На сайте суда сообщается лишь о том, что вынесен обвинительный приговор.

Активисту «Другой России» вменяли участие в деятельности запрещенной организации — ч. 2 ст. 282.2 УК. Речь шла о продолжении деятельности Национал-большевистской партии (признана экстремистской и запрещена в России). В отличие от двух других фигурантов дела, Крышка подписал досудебное соглашение и был осужден в особом порядке.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» считает приговор несправедливым. Несмотря на то, что Крышке дали условный срок, его все равно признали виновным. Вместе с тем он, как и остальные фигуранты, не совершал никаких действий, которые бы подпадали под статью 282 УК, отметили в «Другой России», так как НБП запрещена и прекратила деятельность в 2007 году, ее больше не существует, и ребята не могут в ней состоять. Кроме того, сегодняшнее заседание прошло в закрытом режиме, и там не было представлено никаких доказательств вины Крышки, считают в партии. По ее мнению, необходимо добиваться отмены 282-й статьи УК.

Сегодня тот же суд продлил арест до 13 февраля 2021 года второму фигуранту «челябинского дела» Артему Голубеву.

Челябинский суд арестовал троих активистов местного отделения «Другой России» по делу о продолжении деятельности запрещенной экстремистской организации (статья 282.2 УК) 10 июня. В поддержку фигурантов в начале месяца в более чем 20 городах России прошли акции протеста.