Жителя Саратова приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве девятилетней девочки

Саратовский облсуд приговорил к пожизненному заключению Михаила Туватина по делу убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила РИА Новости адвокат семьи убитой девочки Александра Бакшеева.

Туватина признали виновным по статьям об убийстве ребенка, сопряженным с изнасилованием, и об иных действиях сексуального характера по отношению к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Слушание проходило в закрытом режиме. Пожизненный срок запросило для Туватина гособвинение, потерпевшая сторона тоже просила такое наказание для него.

Убийство девочки произошло в октябре прошлого года. Она пропала, когда ушла в школу. На следующий день после пропажи тело ребенка нашли возле гаражей. Из-за убийства девочки местные жители выходили на митинги и угрожали устроить самосуд над Туватиным.

Бакшеева рассказала, что он сначала признал вину, но на следующий день отказался от признания в сексуальном насилии над девочкой. Комплексное судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование подтвердило, что он был вменяем.