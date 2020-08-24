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№ 91 от 24 августа 2020

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Жителя Саратова приговорили к пожизненному заключению по делу об убийстве девятилетней девочки

Общество780

780
 

Саратовский облсуд приговорил к пожизненному заключению Михаила Туватина по делу убийстве девятилетней девочки. Об этом сообщила РИА Новости адвокат семьи убитой девочки Александра Бакшеева. 

Туватина признали виновным по статьям об убийстве ребенка, сопряженным с изнасилованием, и об иных действиях сексуального характера по отношению к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста. Слушание проходило в закрытом режиме. Пожизненный срок запросило для Туватина гособвинение, потерпевшая сторона тоже просила такое наказание для него. 

Убийство девочки произошло в октябре прошлого года. Она пропала, когда ушла в школу. На следующий день после пропажи тело ребенка нашли возле гаражей. Из-за убийства девочки местные жители выходили на митинги и угрожали устроить самосуд над Туватиным. 

Бакшеева рассказала, что он сначала признал вину, но на следующий день отказался от признания в сексуальном насилии над девочкой. Комплексное судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование подтвердило, что он был вменяем.

Теги:
убийство, пожизненный срок, приговор, саратов, суды, em

В России выявили еще 4 744 случая заражения коронавирусом

Общество725

725
 

За последние сутки в России выявили еще 4 744 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала распространения инфекции в стране ее выявили уже у 961 493 человек. Из них 773 тысячи (а это 80,4%)  уже выздоровели. По-прежнему по числу новых заражений лидирует Москва (+ 625), на втором и третьем местах — Санкт-Петербург (+182) и Подмосковье (+ 148). Следом идут Ростовская область (+ 131) и Ставрополье (+129).

За последний день от коронавируса скончались 65 человек, из них 10 — в Москве, 6 — в Свердловской области и столько же в Красноярском крае. Общее число умерших непосредственно от инфекции выросло до 16 448.

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Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия
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