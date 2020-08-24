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Алексей Навальный в коме. Омские врачи исключили отравление, политик прибыл на лечение в Германию

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№ 91 от 24 августа 2020

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В России выявили еще 4 744 случая заражения коронавирусом

Общество108

108
 

За последние сутки в России выявили еще 4 744 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала распространения инфекции в стране ее выявили уже у 961 493 человек. Из них 773 тысячи (а это 80,4%)  уже выздоровели. По-прежнему по числу новых заражений лидирует Москва (+ 625), на втором и третьем местах — Санкт-Петербург (+182) и Подмосковье (+ 148). Следом идут Ростовская область (+ 131) и Ставрополье (+129).

За последний день от коронавируса скончались 65 человек, из них 10 — в Москве, 6 — в Свердловской области и столько же в Красноярском крае. Общее число умерших непосредственно от инфекции выросло до 16 448.

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Теги:
sn, россия, коронавирус, пандемия

Австрия решила выслать российского дипломата

Политика1 296

1 296
 

Австрия высылает российского дипломата, так как считает, что его работа противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях, сообщает Kronen Zeitung.

Австрийские власти обязали российского дипломата покинуть страну до 1 сентября в связи с делом о промышленном шпионаже. Эту информацию подтвердил ТАСС официальный представитель МИД Австрии Клаудиа Тюрчер.

Издание также добавило, что МИД объявил русского дипломата персоной нон грата.

Напомним, 19 августа Норвегия выслала российского дипломата на фоне скандала, возникшего после возбуждения дела о шпионаже в пользу Москвы. Его объявили персоной нон грата и дали ему 72 часа, чтобы покинуть страну.

10 августа власти Словакии решили выдворить из страны трех российских дипломатов. Представителей российского внешнеполитического ведомства заподозрили в шпионаже и работу на спецслужбы. В МИД России тогда пообещали принять зеркальные меры.

В июне власти Чехии объявили двух сотрудников российского посольства в Праге, и. о. главы представительства в стране Андрей Кончаков и сотрудника Игорь Рыбаков, персонами нон грата и решили выслать их из страны. Причиной такого решения стали подозрения россиян в перевозке яда рицина для покушения на местных политиков.

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Теги:
ng , австрия
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