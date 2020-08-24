За последние сутки в России выявили еще 4 744 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Таким образом, с начала распространения инфекции в стране ее выявили уже у 961 493 человек. Из них 773 тысячи (а это 80,4%) уже выздоровели. По-прежнему по числу новых заражений лидирует Москва (+ 625), на втором и третьем местах — Санкт-Петербург (+182) и Подмосковье (+ 148). Следом идут Ростовская область (+ 131) и Ставрополье (+129).

За последний день от коронавируса скончались 65 человек, из них 10 — в Москве, 6 — в Свердловской области и столько же в Красноярском крае. Общее число умерших непосредственно от инфекции выросло до 16 448.