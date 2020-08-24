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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Глава Башкирии призвал признать шихан Куштау особо охраняемой территорией
Глава Башкирии Радий Хабиров попросил Минприроды признать шихан Куштау особо охраняемой территорией. Как передает РБК, соответствующее обращение и необходимые документы он направил главе министерства Дмитрию Кобылкину.
Хабиров подчеркнул, что Куштау и другие шиханы остаются памятниками природы регионального значения.
В министерстве предложение Хабирова уже поддержали. «Минприроды неоднократно выходило к главе республики Башкортостан с предложением создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) федерального значения на горе Куштау с возможным включением также гор Тратау и Юрактау», — цитирует Интерфакс представителей Минприроды, которые пообещали «оказать содействие» в получении особого статуса.
В начале августа тысячи жителей Башкирии выступили против разработки известнякового месторождения у подножия Куштау — отдельно стоящей горы в 18 километрах от Стерлитамака. «Башкирская содовая компания» планировала срыть гору, однако после массовых протестов и столкновений с силовиками руководство республики приостановило работы. Шихан Куштау является священным для башкир, ему посвящена одна из древних народных легенд.
Дополняется.
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