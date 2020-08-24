Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Алексей Навальный в коме. Омские врачи исключили отравление, политик прибыл на лечение в Германию

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 91 от 24 августа 2020

Читать номер

Глава Башкирии призвал признать шихан Куштау особо охраняемой территорией

Общество155

155
 

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил Минприроды признать шихан Куштау особо охраняемой территорией. Как передает РБК, соответствующее обращение и необходимые документы он направил главе министерства Дмитрию Кобылкину.

Хабиров подчеркнул, что Куштау и другие шиханы остаются памятниками природы регионального значения.

В министерстве предложение Хабирова уже поддержали. «Минприроды неоднократно выходило к главе республики Башкортостан с предложением создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) федерального значения на горе Куштау с возможным включением также гор Тратау и Юрактау», — цитирует Интерфакс представителей Минприроды, которые пообещали «оказать содействие» в получении особого статуса.

В начале августа тысячи жителей Башкирии выступили против разработки известнякового месторождения у подножия Куштау — отдельно стоящей горы в 18 километрах от Стерлитамака. «Башкирская содовая компания» планировала срыть гору, однако после массовых протестов и столкновений с силовиками руководство республики приостановило работы. Шихан Куштау является священным для башкир, ему посвящена одна из древних народных легенд.

Дополняется.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sn, башкирия, куштау, хабиров
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera