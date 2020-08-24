Более 600 строителей главного храма Минобороны получили государственные и ведомственные награды 

Более 600 человек, принимавших участие в строительстве главного храма Минобороны в подмосковной Кубинке, получили государственные и ведомственные награды. Такую цифру, как передает Интерфакс, назвал министр обороны Сергей Шойгу во время вручения орденов, медалей и грамот.

«Хотел бы сказать слова благодарности нашим художникам, которые вложили в это всю душу, свой талант, и сегодня я могу сказать, что у нас все получилось», — объявил руководитель министерства.

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации указа президента, среди получивших награды — настоятель храма, а также секретарь художественного совета Яна Капаева и председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ Леонид Калинин. Им вручили ордена «За заслуги перед Отечеством».

Главный храм Минобороны был освящен в начале июня. Еще до открытия оказалось, что его стены украшают мозаики с изображениями президента Путина, Шойгу, других чиновников и даже Иосифа Сталина. После того, как история получила общественный резонанс, панно решили убрать.

Инициатором строительства монументального сооружения, третьего по высоте после московского Храма Христа Спасителя и петербургского Исакиевского собора, стал Сергей Шойгу. На его создание собрали около 3 миллиардов рублей пожертвований, еще около 3 миллиардов рублей выделили из бюджетов Москвы и Подмосковья.