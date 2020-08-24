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№ 91 от 24 августа 2020Читать номер
Взрыв на газопроводе в Сирии привел к отключению электричества по всей стране
Общество47
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Взрыв газопровода в Дамаске привел к отключению электричества по всей Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минэнерго страны.
Министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли уточнил, что взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра, расположенными в провинции Дамаск. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв мог быть террористическим актом. Министр добавил, что три станции были выведены из строя в результате взрыва.
В центре столицы удалось восстановить электроснабжение, однако подача электричества в провинциях Сирии до сих пор лишь восстанавливается.
Что произошло за ночь 24 августа. Коротко
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Александра НовиковаКорреспондент
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