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№ 91 от 24 августа 2020

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Взрыв на газопроводе в Сирии привел к отключению электричества по всей стране

Общество47

47
 

Взрыв газопровода в Дамаске привел к отключению электричества по всей Сирии, сообщает агентство SANA со ссылкой на заявление Минэнерго страны.

Министр электроэнергетики Сирии Мухаммед Зухер Харбутли уточнил, что взрыв произошел на участке газопровода между городами Думейр и Адра, расположенными в провинции Дамаск. Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем заявил, что взрыв мог быть террористическим актом. Министр добавил, что три станции были выведены из строя в результате взрыва.

В центре столицы удалось восстановить электроснабжение, однако подача электричества в провинциях Сирии до сих пор лишь восстанавливается.

Теги:
взрыв, ng , сирия

Что произошло за ночь 24 августа. Коротко

Общество848

Александра НовиковаКорреспондент

848
 
  • Мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги Чемпионов. Встреча, которая прошла в Лиссабоне, завершилась со счетом 1:0.
  • В Москве за сутки скончались еще 10 пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших непосредственно от COVID-19 в столице выросло до 4741. Всего в России с начала пандемии инфекция унесла 16 393 жизни.
  • В Сирии на газопроводе произошел взрыв, из-за этого по всей стране отключилось электричество. Власти уверены, что это была не авария, а теракт, сообщает агентство SANA. Сейчас в некоторых районах электроснабжение уже восстановлено.
  • В Грузии в результате ДТП в горном районе погибли 17 человек. На северо-востоке страны пассажирский микроавтобус сорвался с обрыва и пролетел около 80 метров. Еще трое пассажиров получили серьезные травмы, их увезли в больницу.

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Теги:
sn, авария, футбол, грузия
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