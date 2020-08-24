Мэрия Москвы получила право транслировать данные с камер наблюдения в интернете и продавать их

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разыграл контракт на сумму более чем 3 миллиарда рублей для оказания услуг по передаче потокового видео, следует из информации на портале «Госзакупки». По документам, мэрия Москвы имеет право транслировать данные с камер наблюдения в открытом доступе в интернете и даже продавать их. На это обратил внимание «Коммерсант».

Согласно целям, которые указаны в договоре, заказчик организует передачу видео с камер на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД). Пользователям ЕЦХД, согласно документам, будет предоставлена возможность «доступа к информации пользователей, в том числе на возмездной основе» и «трансляции информации в открытом доступе» в интернете.

«Ъ» обнаружил, что похожие условия указаны в девяти других контрактах и что в итоге передача видеоинформации в ЕЦХД пойдет с как минимум 25 тысяч камер столицы.

Напомним, ранее «Роскомсвобода» выпустила доклад о работе системы уличного наблюдения и пришла к выводу, что за полгода работы системы чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер: утечки и неавторизованный доступ к технологиям распознавания лиц позволяют следить за любым жителем столицы.

Кроме того, как следует из доклада организации, эти данные свободно продаются в даркнете и поиск человека по камерам стоит в районе 15 тысяч рублей.

Отметим, ДИТ Москвы в ответ на это заявляет, что «доступ к данным единого центра хранения данных имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов». «Коммерсанту» в департаменте заявили, что «закупка проводится в связи с истечением предыдущего контракта».