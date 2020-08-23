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№ 91 от 24 августа 2020

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Футболисты мюнхенской «Баварии» выиграли Лигу Чемпионов

Спорт428

428
 

Мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в финале Лиги Чемпионов. Матч, проходивший в Лиссабоне, закончился со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил игрок «Баварии» и воспитанник ПСЖ Кингсли Коман, отправивший головой мяч в ворота ПСЖ на 59-й минуте.

Для немецкой команды это шестая победа в турнире, предыдущий раз «Бавария» выигрывала ЛЧ в 2013 году. Теперь команда сыграет в конце сентября в Суперкубке УЕФА с испанской «Севильей», которая обыграла итальянский «Интер» в финале Лиги Европы.

В марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением COVID-19. Формат оставшейся части сезона Лиги Чемпионов был изменен, и со стадии 1/4 финала все противостояния, которые состоялись из одного матча вместо двух, проходят в Лиссабоне.

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Теги:
футбол, лига чемпионов, nt
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