В Омске прошел митинг правозащитников и левых активистов против произвола областных властей и правоохранительных органов

В центре города на площади у СКК им. Блинова собралось полтора десятка омичей — представители Областного Комитета по правам человека, активисты Левого фронта, сторонники СССР, а также двое волонтеров регионального штаба Алексея Навального.

Об акции заявили еще десять дней назад, но последние события в Омске существенно скорректировали ее повестку: главной темой стали два дня пребывания в омской больнице оппозиционного политика.

Открывая митинг, председатель КПЧ Валентин Кузнецов вспомнил «убитых нынешним режимом» политиков и журналистов — Бориса Немцова, Анну Политковскую, Виктора Илюхина, Никиту Исаева. По мнению правозащитника, они, как и Навальный, стали «жертвами мафиозной власти».

Бывший депутат городского совета от КПРФ Геннадий Дроздов заметил, что «немецкие медики были в ужасе от того, в каких условиях он в омской больнице содержится»: «Стыдно за наше здравоохранение. Не лучше дела и в других социальных сферах. Мы проедаем будущее наших детей и внуков: если мы не хотим, чтобы они потом проклинали, эту систему надо менять — объединяться всем гражданам независимо от политических симпатий».

Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

Общественница Татьяна Рагозина также прокомментировала ситуацию с Навальным и заявила, что эта история «ярко показала, что представляет собой наша власть, для которой не существует законов». «Но даже после принятия поправок в Конституции мы с вами — народ остаемся единственным источником власти. Я всегда ношу Конституцию с собой, чтобы такать в нее носом полицейских, чиновников», — добавила она.

Фото: Георгий Бородянский / «Новая газета»

Координатор Омского отделения Левого фронта Артем Казаков заявил, что, хотя у них с Навальным «разные политические взгляды», то, что с ним случилось, показывает, «как низко пала сегодня власть» и что «у всех нормальных людей это вызывает возмущение».