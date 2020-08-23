Глава дипломатии ЕС заявил, что содружество готово работать с Лукашенко, хотя и не признает его президентом

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен продолжать работать с Лукашенко как представителем власти в Беларуси, несмотря на то, что содружество не признает его президентом республики.

«Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом, как и не признаем Николаса Мадуро [президентом Венесуэлы]. <...> Мы не признаем, что они были выбраны законно. Однако, нравится нам это или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать вести с ними дела, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность», — заявил Боррель в интервью газете El Pais.

Он также подчеркнул, что у ЕС нет планов проводить в Беларуси ту же политику, что и в Украине, несмотря на упреки в этом со стороны РФ.

Ранее главы стран ЕС на экстренном саммите согласились, что президентские выборы в Беларуси не были свободными и честными, и не признали Лукашенко действующим президентом страны. ОБСЕ в лице глав МИД Швеции и Албании готовы выступить посредниками между оппозицией и властью в Минске, однако организация так и не получила ответа от МИД Беларуси.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже сравнивал требования передачи власти со стороны Координационного совета оппозиции с венесуэльским сценарием. Там страны Европы также не признали Николаса Мадуро легитимным президентом и требуют передачи полномочий экс-главе оппозиционно настроенного парламента Хуану Гуайдо. Сейчас Гуайдо считается частично признанным и.о. президента, а Мадуро продолжает оспаривать его статус.