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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
В Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты три человека
«Новая газета»редакция
Трое человек убито в ходе спецоперации в ингушском поселении Троицкое. Их личности в настоящий момент устанавливаются.
Режим КТО была введён в 08:00 решением начальника республиканского управления ФСБ генерал-майора Сергея Чернышева. Одновременно жители Троицкого начали жаловаться на отключение электричества и перебои в мобильной связи.
При этом передвижение людей по улицам не ограничивалось. Перекрыт был только участок улицы, где проходила КТО.
Потерь среди гражданских лиц и силовиков, по информации «Новой газеты», нет.
В администрации населённого пункта и МВД по республике от комментариев по поводу обстоятельств проведения контртеррористической операции отказались.
Артур Боков
В Архангельске ввели талоны на воду для жителей окраин
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Жителям архангельских окраин питьевую воду с 24 августа будут отпускать по талонам. Об этом сообщили 29.ru в администрации областного центра.
Решение касается жителей поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето». Водопровода в них нет, и до сих пор воду жителям привозили цистернами. Последние полтора года это должно было делать коммунальное предприятие, которое добилось тарификации услуги. Кубометр привозной воды теперь обойдется жителям окраин в 353 рубля, но, чтобы его получить, нужно сначала приобрести талоны, которые продаются в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на получение 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн.
Накануне врио пресс-служба врио губернатора региона сообщила, что область получит федеральный транш на реконструкцию водопровода. Он будет целевым и обеспечит только водоснабжение Соловков.