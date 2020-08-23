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№ 90 от 21 августа 2020

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В Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты три человека

Общество17

17
 

Трое человек убито в ходе спецоперации в ингушском поселении Троицкое. Их личности в настоящий момент устанавливаются.

Режим КТО была введён в 08:00 решением начальника республиканского управления ФСБ генерал-майора Сергея Чернышева. Одновременно жители Троицкого начали жаловаться на отключение электричества и перебои в мобильной связи.

Фото очевидцев с места событий

При этом передвижение людей по улицам не ограничивалось. Перекрыт был только участок улицы, где проходила КТО.

Потерь среди гражданских лиц и силовиков, по информации «Новой газеты», нет.

В администрации населённого пункта и МВД по республике от комментариев по поводу обстоятельств проведения контртеррористической операции отказались.

Артур Боков

Теги:
ng , фсб, ингушетия

В Архангельске ввели талоны на воду для жителей окраин

Общество3 277

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

3 277
 

Жителям архангельских окраин питьевую воду с 24 августа будут отпускать по талонам. Об этом сообщили 29.ru в администрации областного центра.

Решение касается жителей поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето». Водопровода в них нет, и до сих пор воду жителям привозили цистернами. Последние полтора года это должно было делать коммунальное предприятие, которое добилось тарификации услуги. Кубометр привозной воды теперь обойдется жителям окраин в 353 рубля, но, чтобы его получить, нужно сначала приобрести талоны, которые продаются в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на получение 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн. 

Накануне врио пресс-служба врио губернатора региона сообщила, что область получит федеральный транш на реконструкцию водопровода. Он будет целевым и обеспечит только водоснабжение Соловков. 

Теги:
архангельская область, em
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