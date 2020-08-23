В Ингушетии в ходе контртеррористической операции убиты три человека

Трое человек убито в ходе спецоперации в ингушском поселении Троицкое. Их личности в настоящий момент устанавливаются.

Режим КТО была введён в 08:00 решением начальника республиканского управления ФСБ генерал-майора Сергея Чернышева. Одновременно жители Троицкого начали жаловаться на отключение электричества и перебои в мобильной связи.

Фото очевидцев с места событий

При этом передвижение людей по улицам не ограничивалось. Перекрыт был только участок улицы, где проходила КТО.

Потерь среди гражданских лиц и силовиков, по информации «Новой газеты», нет.

В администрации населённого пункта и МВД по республике от комментариев по поводу обстоятельств проведения контртеррористической операции отказались.

Артур Боков