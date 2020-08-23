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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
В Архангельске ввели талоны на воду для жителей окраин
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Жителям архангельских окраин питьевую воду с 24 августа будут отпускать по талонам. Об этом сообщили 29.ru в администрации областного центра.
Решение касается жителей поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето». Водопровода в них нет, и до сих пор воду жителям привозили цистернами. Последние полтора года это должно было делать коммунальное предприятие, которое добилось тарификации услуги. Кубометр привозной воды теперь обойдется жителям окраин в 353 рубля, но, чтобы его получить, нужно сначала приобрести талоны, которые продаются в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на получение 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн.
Накануне врио пресс-служба врио губернатора региона сообщила, что область получит федеральный транш на реконструкцию водопровода. Он будет целевым и обеспечит только водоснабжение Соловков.
Теги:архангельская область, em
В России за сутки выявили еще 4852 новых случая COVID-19
За последние сутки в России зафиксировали 4852 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 956 749.
В Москве выявили 611 новых заболевших, в Петербурге — 180, в Подмосковье — 164, 129 человек заразились в Свердловской области, еще 126 — в Ставропольском крае.
В стране зафиксировали 73 летальных исхода, из них 11 пациентов скончались в Москве и 10 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии достигло 16 383. Выздоровели 770 639 человек, 169 727 — продолжают лечение.