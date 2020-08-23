В Архангельске ввели талоны на воду для жителей окраин

Жителям архангельских окраин питьевую воду с 24 августа будут отпускать по талонам. Об этом сообщили 29.ru в администрации областного центра.

Решение касается жителей поселков Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператива «Лето». Водопровода в них нет, и до сих пор воду жителям привозили цистернами. Последние полтора года это должно было делать коммунальное предприятие, которое добилось тарификации услуги. Кубометр привозной воды теперь обойдется жителям окраин в 353 рубля, но, чтобы его получить, нужно сначала приобрести талоны, которые продаются в единственном офисе предприятия в Архангельске. Один талон дает право на получение 20 литров воды, учет будут вести водители цистерн.

Накануне врио пресс-служба врио губернатора региона сообщила, что область получит федеральный транш на реконструкцию водопровода. Он будет целевым и обеспечит только водоснабжение Соловков.