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Алексей Навальный в коме. Омские врачи исключили отравление, политик прибыл на лечение в Германию

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№ 90 от 21 августа 2020

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В России за сутки выявили еще 4852 новых случая COVID-19

Общество39

39
 

За последние сутки в России зафиксировали 4852 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 956 749.

В Москве выявили 611 новых заболевших, в Петербурге — 180, в Подмосковье — 164, 129 человек заразились в Свердловской области, еще 126 — в Ставропольском крае.

В стране зафиксировали 73 летальных исхода, из них 11 пациентов скончались в Москве и 10 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии достигло 16 383. Выздоровели 770 639 человек, 169 727 — продолжают лечение.

Теги:
коронавирус, nt

Задержан художник Александр Донской, недавно запустивший радужный флаг над Кремлем 

Общество2 897

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

2 897
 

В Москве на Арбате задержан художник-акционист Александр Донской. Его только что доставили в ОВД «Арбатское». Об этом корреспонденту «Новой» сообщил сам Донской.

По его словам, причину задержания ему не объяснили, однако заявили, что с ним будет беседовать начальник ОВД. Сейчас Донского опрашивают на предмет проведения несогласованного мероприятия.

Сегодня на Арбате Донской устроил перформанс на тему российского вмешательства в американские выборы: объявил себя главой российского избирательного штаба президента США Дональда Трампа и собирал подписи за его выдвижение.

Неделю назад художник с помощью на шаров с гелием запустил радужный флаг над Кремлем.

В прошлом Донской — мэр Архангельска, в 2006 году он заявил, что станет первым открытым геем-кандидатом в президенты России. Вскоре был арестован и освобожден от должности мэра. В дальнейшем занялся уличным искусством.

Теги:
задержания, художники, ng
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