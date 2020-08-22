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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
Задержан художник Александр Донской, недавно запустивший радужный флаг над Кремлем
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Москве на Арбате задержан художник-акционист Александр Донской. Его только что доставили в ОВД «Арбатское». Об этом корреспонденту «Новой» сообщил сам Донской.
По его словам, причину задержания ему не объяснили, однако заявили, что с ним будет беседовать начальник ОВД. Сейчас Донского опрашивают на предмет поведения несогласованного мероприятия.
Сегодня на Арбате Донской устроил перформанс на тему российского вмешательства в американские выборы: объявил себя главой российского избирательного штаба президента США Дональда Трампа и собирал подписи за его выдвижение.
Неделю назад художник с помощью на шаров с гелием запустил радужный флаг над Кремлем.
В прошлом Донской — мэр Архангельска, в 2006 году он заявил, что станет первым открытым геем-кандидатом в президенты России. Вскоре был арестован и освобожден от должности мэра. В дальнейшем занялся уличным искусством.