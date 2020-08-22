OCCRP: российский бизнесмен не владел судном с селитрой, которая впоследствии взорвалась в порту Бейрута

Российский бизнесмен Игорь Гречушкин, которого ранее называли собственником судна «Росус», не владел им, а лишь брал его в лизинг через офшорную компанию, зарегистрированную на Маршалловых островах. Это следует из расследования международной команды журналистов Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), в котором принимали участие «Медуза» и «Важные истории».

Как следует из расследования, настоящий владелец «Росуса» — кипрский судоходный магнат Хараламбос Маноли. Он владел кораблем через компанию, зарегистрированную в Панаме как офшор. Покупателем аммиачной селитры была мозамбикская фабрика по производству взрывчатых веществ, а посредником в сделке по взрывчатке выступила связанная с Украиной британская компания Savaro Ltd.

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Судно зашло в порт Бейрута в 2013 году, но не заплатило торговый сбор, и несколько членов экипажа не могли почти год покинуть Ливан. После того, как они нашли адвоката и добились того, чтобы их выпустили из страны, груз с судна отправили на склад №12.

Еще в июле 2020 года в отчете на имя президента и премьер-министра Ливана описываются результаты проверки склада № 12, где хранилась селитра. В нем было сказано, что склад не охраняется, в стене видна дыра, через которую на склад могут проникнуть воры, и опасный груз хранится в ненадлежащем состоянии.

OCCRP и опрошенные журналистами эксперты пришли к выводу, что эти факты демонстрируют угрозы, связанные с недостатком прозрачности в сфере морского судоходства.

Напомним, 2750 тонн аммиачной селитры взорвались в порту Бейрута 4 августа. Погибли свыше 140 человек, более 5000 пострадали, десятки остаются пропавшими без вести. По данным властей, ущерб от взрыва может составить 10-15 миллиардов долларов. Точные причины взрыва до сих пор не установлены.

В Бейруте прошли массовые протесты, в ходе которых произошли столкновения с силовиками. 10 августа правительство Ливана ушло в отставку из-за кризиса, вызванного взрывом в Бейруте.