В Тамбове мужчины в штатском задержали активиста «Открытой России»

В Тамбове мужчины в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, задержали члена регионального совета «Открытой России» Андрея Полякова. Об этом сообщил активист Владимир Жилкин.

Полякова задержали, когда он вместе с женой и дочерью шел к автобусу, чтобы отправить ребенка в поездку на отдых. Жилкин ссылаясь на слова жены Полякова уточнил, что к активисту выбежали три мужчины из машины, схватили его и стали бить, разбив нос до крови.

Затем Полякова отвезли в отдел полиции, а оттуда в Советский районный суд. Причина задержания выясняется, известно, что Полякову вменяют мелкое хулиганство. Жена активиста написала заявление в полицию о незаконном задержании и избиении мужа.