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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
В Тамбове мужчины в штатском задержали активиста «Открытой России»
Общество635
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В Тамбове мужчины в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, задержали члена регионального совета «Открытой России» Андрея Полякова. Об этом сообщил активист Владимир Жилкин.
Полякова задержали, когда он вместе с женой и дочерью шел к автобусу, чтобы отправить ребенка в поездку на отдых. Жилкин ссылаясь на слова жены Полякова уточнил, что к активисту выбежали три мужчины из машины, схватили его и стали бить, разбив нос до крови.
Затем Полякова отвезли в отдел полиции, а оттуда в Советский районный суд. Причина задержания выясняется, известно, что Полякову вменяют мелкое хулиганство. Жена активиста написала заявление в полицию о незаконном задержании и избиении мужа.
обновлено
16:17 Полякова арестовали на пять суток.
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