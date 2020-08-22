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№ 90 от 21 августа 2020

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В Тамбове мужчины в штатском задержали активиста «Открытой России»

Общество635

635
 

В Тамбове мужчины в штатском, представившиеся сотрудниками полиции, задержали члена регионального совета «Открытой России» Андрея Полякова. Об этом сообщил активист Владимир Жилкин.

Полякова задержали, когда он вместе с женой и дочерью шел к автобусу, чтобы отправить ребенка в поездку на отдых. Жилкин ссылаясь на слова жены Полякова уточнил, что к активисту выбежали три мужчины из машины, схватили его и стали бить, разбив нос до крови. 

Затем Полякова отвезли в отдел полиции, а оттуда в Советский районный суд. Причина задержания выясняется, известно, что Полякову вменяют мелкое хулиганство. Жена активиста написала заявление в полицию о незаконном задержании и избиении мужа.

обновлено

16:17 Полякова арестовали на пять суток.

Теги:
тамбов, nt
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