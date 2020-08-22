В России за сутки выявили еще 4 921 новых случаев COVID-19

Проект с табличкой, которая похожа на ту, что была установлена на скамейке Центрального парка Нью-Йорка и упоминалась в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, выиграл премию Министерства культуры России. Об этом сообщается на сайте премии «Инновация-2020».

Автором проекта, выигравшим премию, является Артем Лоскутов — художник, основатель проекта «Монстрация», в основе которого лежат ежегодные демонстрации с юмористическими и абсурдистскими лозунгами.

Премия «Инновация-2020» проходит под эгидой и при финансовой поддержке министерства культуры с 2005 года. Ее призовой фонд составляет три миллиона рублей.

В этом году жюри в связи с пандемией коронавируса объявило всех номинантов победителями. Таким образом, проект Лоскутова «Без любви ничего не получится» стал одним из лауреатов в категории «Проект года».

Алексей Навальный нашел похожую табличку на скамейке Центрального парка Нью-Йорка. Как следует из расследования ФБК об имуществе ведущей телеканала «Россия 1» Наили Аскер-заде и главы ВТБ Андрее Костине, эту табличку установила для Костина сама ведущая. Также в расследовании утверждается, что она летала на самолете, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сейчас же он зарегистрирован на не раскрывающий владельцев офшор в Белизе, в расследовании утверждалось, что он связан с Костиным.

Напомним, в декабре Костин прокомментировал расследование Навального: «Я посмотрю, какие действия предпринять на этот счет. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще. Понимаете, это его работа - бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь... Пускай, это его [Навального] работа. Я это не буду комментировать больше», — заявил тогда Костин.