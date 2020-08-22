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Алексей Навальный в коме. Омские врачи исключили отравление, политик прибыл на лечение в Германию
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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
В России за сутки выявили еще 4 921 новых случаев COVID-19
За последние сутки в России зафиксировали 4 921 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших в стране достигло 951 897.
Умерло 121 человек. За весь период зафиксировано 16 310 летальных исходов.
Самое большое количество выявленных новых случаев зафиксировано в Москве (687), Санкт-Петербурге (183), Московской области (161), Ростовской области (129) и Ставропольском крае (128).
Накануне в Москве умерли еще десять пациентов с пневмонией и положительным тестом на COVID-19. Накануне умерли 12 человек. Общее число достигло 4720.
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Тем временем во всем мире зафиксировано 22,95 миллиона случаев заражения коронавирусом. Большая часть их них — более 5,6 миллионов — зарегистрирована в США, следом идут Бразилия (3,6 миллионов) и Индия (2,795 миллионов). Россия по числу заболевших находится на четвертом месте.
Теги:ng , коронавирус
Проект с табличкой из расследования ФБК о Костине и Аскер-заде выиграл премию Минкультуры
Проект с табличкой, которая похожа на ту, что была установлена на скамейке Центрального парка Нью-Йорка и упоминалась в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, выиграл премию Министерства культуры России. Об этом сообщается на сайте премии «Инновация-2020».
Автором проекта, выигравшим премию, является Артем Лоскутов — художник, основатель проекта «Монстрация», в основе которого лежат ежегодные демонстрации с юмористическими и абсурдистскими лозунгами.
Премия «Инновация-2020» проходит под эгидой и при финансовой поддержке министерства культуры с 2005 года. Ее призовой фонд составляет три миллиона рублей.
В этом году жюри в связи с пандемией коронавируса объявило всех номинантов победителями. Таким образом, проект Лоскутова «Без любви ничего не получится» стал одним из лауреатов в категории «Проект года».
Алексей Навальный нашел похожую табличку на скамейке Центрального парка Нью-Йорка. Как следует из расследования ФБК об имуществе ведущей телеканала «Россия 1» Наили Аскер-заде и главы ВТБ Андрее Костине, эту табличку установила для Костина сама ведущая. Также в расследовании утверждается, что она летала на самолете, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ. Сейчас же он зарегистрирован на не раскрывающий владельцев офшор в Белизе, в расследовании утверждалось, что он связан с Костиным.
Напомним, в декабре Костин прокомментировал расследование Навального: «Я посмотрю, какие действия предпринять на этот счет. Какие-то действия предприму, наверное. Я подумаю еще. Понимаете, это его работа - бросать грязь и на этом наживать свой капитал. А зачем мне ему помогать? Понимаете, бессмысленно, когда человек хочет тебя оболгать и просто бросить грязь... Пускай, это его [Навального] работа. Я это не буду комментировать больше», — заявил тогда Костин.