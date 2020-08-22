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№ 90 от 21 августа 2020

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Бывший американский военнослужащий арестован по обвинению в сговоре с российской разведкой

Политика1

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Отставной служащий специального подразделения американских сухопутных сил арестован в США по подозрению в сговоре с сотрудниками российских разведслужб, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Минюста США.

Подозреваемого обвиняют в передаче информации, касающейся вопросов национальной обороны и во «вступлении в сговор с агентами российской разведки».

Согласно документам, имя подозреваемого — Питер Рафаэль Дзибински Деббин. С 1998 по 2005 год он служил в подразделениях войск химической защиты, после чего перешел в спецназ. По версии американской стороны, Деббинс был завербован в 1996 году, когда прибыл в Россию в Челябинск в рамках образовательной программы.

Американские власти утверждают, что он периодически посещал Россию и встречался с сотрудниками российских разведслужб, а в 1997 году российские агенты «присвоили ему кодовое имя». Помимо этого, Деббинс, по утверждению властей США, предоставил российским спецслужбам информацию как о подразделениях войск химзащиты, так и о спецназе.

Отметим, с 1997 по 1998 год Деббинс жил и работал в России. На службе в рядах ВС США находился с 1998 по 2005 год. С 1996 года у него был доступ к секретной информации, а с 2004 —  к информации под грифом «совершенно секретно». До 2010 года подозреваемый числился в резерве.

Теги:
разведка, сша, ng
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