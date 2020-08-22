В Хабаровске уже седьмую субботу подряд прошли акции в поддержку Фургала

В Хабаровске 22 августа вновь прошли шествия и митинги в поддержку экс-губернатора края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств.

Субботние акции протеста, как и предыдущие, начались в 12:00 (05:00 по московскому времени). Прямую трансляцию вел местный портал Dvhab.ru в Инстаграме.

Однако маршрут седьмой акции, судя по информации портала, на этот раз был другой. Обычно по субботам шествие двигалось по улице Муравьева-Амурского, проходило круг по центральным улицам Хабаровска и возвращалось на площадь Ленина.

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22 августа в 12:20 люди все еще оставались на площади у здания правительства Хабаровского края. Потом подъехал новый «фургаломобиль», и люди решили последовать за ним. Они пошли вниз по улице Пушкина, затем вышли на Амурский бульвар, пошли прямо по нему и спустились по улице Тургенева. С протестующими все время двигался «фургаломобиль» с надписью «перемен требует наши сердца».

Участники акции скандировали «Это наш город», «Фургал — наш выбор», «Я, мы, Сергей Фургал», «Свободу!», «Хабаровск, выходи», «Нам нужна поддержка», «Мы здесь власть» «Я, мы, Сергей Фургал», «Лучшая поправка — Путина отставка». Вновь звучали лозунги в поддержку Беларуси — «Беларусь, Хабаровск рядом!».

Администарация Хабаровска насчитала в этот раз 1500 человек. Впрочем, митингующие отмечали, что только к началу акции собралось уже более тысячи человек, а журналисты и очевидцы события каждую акцию говорят, что людей гораздо больше, чем сообщают официальные власти. На сайте администрации также сообщается, что всего составлено 148 протоколов об административных правонарушениях, 122 материала рассмотрено судом.

Напомним, протесты в Хабаровском крае начались после ареста губернатора Сергея Фургала и продолжаются уже почти месяц. Фургала арестовали 9 июля. Экс-глава региона сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

Жители региона уже судьмую неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку арестованного чиновника. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.