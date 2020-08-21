Футболисты «Севильи» обыграли «Интер» в финале Лиги Европы

Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Интер» в финале Лиги Европы УЕФА. Матч, проходивший в Кельне, завершился со счетом 3:2.

Первый гол был забит на пятой минуте с пенальти: Ромелу Лукаку точно пробил одиннадцатиметровый в ворота испанского клуба. Игроки «Севильи» отыгрались меньше чем через 10 минут, когда Люк де Йонг завершил атаку точным ударом головой. На 33-ей минуте де Йонг забил еще один мяч в ворота «Интера», но команда из Италии вскоре отыгралась благодаря усилиям Диего Година. Решающий гол забил защитник «Севильи» Диего Карлос в середине второго тайма.

«Севилья» установила новый рекорд по количеству побед в финале Лиги Европы, выиграв кубок в шестой раз: ни один другой клуб не побеждал в турнире больше трех раз. Теперь команда сыграет в конце сентября в Суперкубке УЕФА с победителем матча Лиги чемпионов ПСЖ — «Бавария», который пройдет в это воскресенье.

В марте этого Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги Европы из-за пандемии коронавируса. Формат оставшейся части сезона, который решили продолжить летом, был изменен: со стадии 1/4 финала было решено проводить одноматчевые противостояния на четырех стадионах в Германии.