В Курганской области школьников из малообеспеченных семей будут кормить на 30 рублей в день

Школьников из малообеспеченных семей в Курганской области в новом учебном году обеспечат горячим питанием на 30 рублей в день. Питание будет предоставлено с 1 по 31 декабря 2020 года учащимся 5–11 классов из числа семей, которые получают пособие на ребенка. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Кургана.

На питание детей выделены деньги из регионального и городского бюджета из расчета 60 рублей в день на ученика. Как отмечает ИА «Уральский меридиан», с учетом того, что 50% выделенных средств пойдет на аутсорсинг школьной столовой и сопутствующие расходы (оплата аренды помещения, коммунальные расходы, зарплата повара и персонала), на продукты для детей остается 30 рублей в день. За такую сумму в Кургане можно приобрести булку самого дешевого хлеба.

На питание детей с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 11 классы из городского бюджета Кургана выделят 120 рублей в день, из которых на закупку продуктов остается 60 рублей.

«В стоимость входит горячий завтрак и полдник. Кроме того, дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, будут получать компенсацию в виде сухого пайка из расчета 120 рублей в день. На сегодня в Кургане 85 детей относится к данной льготной категории, из них 46 — первоклассники», — отмечают в пресс-службе курганского муниципалитета.

В разгар пандемии коронавируса региональные СМИ сообщали о том, что зауральские чиновники сэкономили миллионы рублей во время дистанционного обучения на обеспечении льготным питанием школьников-инвалидов и учащихся из малоимущих семей. Закон Курганской области противоречил Федеральному закону № 273 «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому бесплатным питанием должны обеспечиваться учащиеся с ограниченными возможностями здоровья и школьники из малоимущих семей. До поднятия данной темы в СМИ и изменения регионального закона, детей во время пандемии не обеспечивали даже сухими пайками.

Кроме того, детям из малоимущих семей, обучающихся в городских школах и испытывающих нужду в поезде до места учебы, выдадут от 25 до 30 купон-талонов для бесплатного проезда в автобусе. С учетом шестидневных занятий в неделю в школе, купон-талонов хватит всего на две недели бесплатного проезда на автобусе от дома до школы и обратно.

Соответствующая мера поддержки в регионе была введена после поручения президента Путина Федеральному Собранию России поддержать семьи с детьми и помочь накормить детей-школьников: «. все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребёнка прокормить не могут. <…> Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием».