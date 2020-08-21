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№ 90 от 21 августа 2020

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В Перми вновь прошли пикеты в поддержку осужденных по делу «куклы Путина»

Общество60

Александра Семеноваспециально для «Новой»

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В Перми прошли пикеты в поддержку фигурантов дела «куклы Путина» Александра Шабарчина и Данилы Васильева, осужденных на два года колонии и на год условно соответственно за то, что они сняли ролик о манекене с лицом президента России.

Фото: Сергей Ухов

Несколько десятков пермяков вышли на перекресток улицы Ленина и Комсомольского проспекта с плакатами «Дело кукольное, срок реальный», «Свободу политзаключенным», «Дело "куклы Путина" — позор Перми».

Акция прошла на месте, где в 2018 году «куклу Путина» привязали к столбу. Пикетирующие сообщили, что акция прошла спокойно, сотрудники полиции записали персональные данные всех участников, но никаких претензий не предъявили. 

Акции проходят в Перми в ежедневном режиме после объявления приговора 18 августа. Со вчерашнего дня также появились плакаты в поддержку Алексея Навального: «Путин выпей чаю #НавальныйЖиви», «Путин боится Навального», «Прямо сейчас убивают Навального».

Теги:
акции, путин, пермь
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