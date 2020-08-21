онлайн
Алексей Навальный в коме. Омские врачи исключили отравление, но лишь спустя сутки разрешили семье вывезти его в Германию
Материалы
Рубрики
Темы
- Отравление Навального. Что известно8 материалов
- Главные тексты недели6 материалов
- «Курск». «Она утонула» 20 лет назад18 материалов
Свежий выпуск
№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
В Перми вновь прошли пикеты в поддержку осужденных по делу «куклы Путина»
Александра Семеноваспециально для «Новой»
В Перми прошли пикеты в поддержку фигурантов дела «куклы Путина» Александра Шабарчина и Данилы Васильева, осужденных на два года колонии и на год условно соответственно за то, что они сняли ролик о манекене с лицом президента России.
Несколько десятков пермяков вышли на перекресток улицы Ленина и Комсомольского проспекта с плакатами «Дело кукольное, срок реальный», «Свободу политзаключенным», «Дело "куклы Путина" — позор Перми».
Акция прошла на месте, где в 2018 году «куклу Путина» привязали к столбу. Пикетирующие сообщили, что акция прошла спокойно, сотрудники полиции записали персональные данные всех участников, но никаких претензий не предъявили.
Акции проходят в Перми в ежедневном режиме после объявления приговора 18 августа. Со вчерашнего дня также появились плакаты в поддержку Алексея Навального: «Путин выпей чаю #НавальныйЖиви», «Путин боится Навального», «Прямо сейчас убивают Навального».